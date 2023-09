Neymar è nella storia. Giornata indimenticabile per l'ex attaccante di Barcellona e Psg, attualmente all'Al-Hilal, che da adesso è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia del Brasile. Nel match di apertura delle qualificazioni ai Mondiali 2026, infatti, 'O Ney ha messo una doppietta nel 5-1 con cui la Seleçao ha travolto la Bolivia, superando Pelé nella classifica all time dei migliori bomber verdeoro. Per il Brasile una partita piuttosto in equilibrio nel primo tempo, quando lo stesso Neymar ha sbagliato un calcio di rigore prima del vantaggio siglato da Rodrygo, poi nella ripresa per la Bolivia non c'è stato scampo: subito il raddoppio di Raphinha e la doppietta di Rodrygo a chiudere i conti, prima dello show di Neymar iniziato intorno all'ora di gioco. La prima rete al 61', la numero 78 con la Seleçao e quella del sorpasso a Pelé, la seconda (dopo il gol della bandiera per la Bolivia firmato da Abrego) nei minuti di recupero: in totale i gol del classe '92 con il Brasile sono 79, un nuovo record: "Non avrei mai pensato di poter raggiungere questo record, sono molto felice, non ci sono parole", ha detto 'O' Ney a fine gara. I gol di Pelé con il Brasile in realtà sarebbero 95 in 114 partite, ma la federazione brasiliana non tiene conto delle reti messe a segno nelle amichevoli contro squadre di club. Per questo adesso il nuovo primato spetta a Neymar.