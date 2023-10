Il presunto "caso" in Argentina-Paraguay: un video riprende Sanabria mentre sputa in direzione di Messi, dopo un battibecco con la Pulce. L'argentino, in quel momento di spalle, commenta: "Non ho visto e non voglio parlarne, altrimenti poi ne parlerebbero tutti". La smentita di Sanabria: "Messi era lontano"

L’episodio sta già facendo il giro del web e pare destinato a far discutere parecchio. Nei minuti finali di Argentina-Paraguay, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali, Messi e Sanabria sono protagonisti di un battibecco che – stando a un video diventato subito virale – si concluderebbe con uno sputo dell’attaccante paraguaiano del Torino in direzione della Pulce, in quel momento di spalle.

La smentita di Sanabria Il video non è chiarissimo: si vede Messi sfilare davanti a Sanabria dicendogli qualcosa, per poi dargli le spalle e allontanarsi. Poco dopo, l’attaccante paraguaiano sputa, e non si capisce se sia una reazione a ciò che gli è stato detto o meno. Da considerare anche che le immagini televisive tolgono profondità e non mostrano la reale distanza tra i due giocatori. Sanabria si è immediatamente difeso smentendo: "Ho visto le immagini. Sembra come che io gli abbia sputato, ma non è così, lui stava lontano. Smentisco totalmente. La lite con Messi? Sono cose di campo".

Messi: "Non so chi sia stato" Messi, dal canto suo, non si era accorto di nulla e ha risposto commentando la vicenda solo nel post gara, quando è stato informato dei fatti e il video ha iniziato a circolare: "La verità è che non l'ho visto, mi hanno detto nello spogliatoio che uno di loro mi ha sputato, ma non so chi sia stato e preferisco non parlarne, altrimenti poi ne parlerebbero tutti. Meglio lasciar cadere la cosa".

Quando Messi e Sanabria erano insieme al Barça Un Messi che ha cercato dunque di non fare polemica, forse anche memore di quando con Sanabria vestiva la maglia blaugrana del Barcellona. I due non sono mai stati realmente compagni di squadra, ma si conoscono fin dal 2013, anno in cui un giovane Sanabria entrava a far parte della squadra B del Barcellona (dopo 4 anni nel settore giovanile blaugrana), segnando anche 3 reti nelle sue 10 presenze in Segunda Division. In quella stagione, invece, Messi era già l'idolo del Camp Nou, stella di una squadra che l'anno dopo avrebbe firmato il Triplete con Luis Enrique