Mohamed Salah continua a stupire. Dopo il record conquistato in Premier League come unico giocatore ad aver segnato almeno un gol nelle prime sei gare di campionato disputate in casa, l'attaccante del Liverpool ha realizzato un poker con la maglia della sua nazionale nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, Egitto-Gibuti, conclusosi con il risultato di 6-0 in favore dei 'Faraoni'. Salah ha segnato i primi quattro gol del match (uno su rigore). A completare il tabellino dei marcatori ci hanno pensato Mohamed e Trezeguet. Salah ha segnato 55 gol in 94 partite con la maglia dell'Egitto.