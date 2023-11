Euro 2024

Chance per Raspadori nel ruolo di prima punta per il match di Roma tra Italia e Macedonia del Nord: Spalletti ha provato lui, in vantaggio su Scamacca e Kean, alla vigilia. In difesa Gatti favorito su Buongiorno. Tornano Jorginho e Chiesa dal 1'. Tra gli avversari c'è Elmas SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ