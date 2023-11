Grandi sorprese nella 5^ giornata di qualificazioni mondiali in Sudamerica, turno che registra la contemporanea sconfitta di Argentina e Brasile . Ancora al comando della classifica, l'Albiceleste cade 2-0 in casa dopo quattro vittorie su quattro: l'impresa è dell'Uruguay , che va a segno con un gol per tempo (Ronald Araujo e Nunez) e si prende il 2° posto delle Eliminatorias a -2 proprio dall'Argentina dove non vinceva dal 1987. Merito di Marcelo Bielsa , che beffa i suoi connazionali condannandoli al ko nelle qualificazioni dopo 25 risultati utili di fila. Serata da dimenticare per Messi e Lautaro Martinez, entrato dopo l'intervallo.

Brasile ancora ko: alla prossima c'è l'Argentina

L'Uruguay arrivava da un altro 2-0, imposto al Brasile che cade per la seconda partita di fila e si ritrova al 5° posto in classifica. A Barranquilla è Martinelli a illudere i verdeoro, ma nella ripresa si scatena Luis Diaz che fa volare la Colombia: doppietta in quattro minuti dal 75' al 79' per l'attaccante del Liverpool, exploit dedicato al padre dopo il rapimento e presente allo stadio. Applausi anche per James Rodriguez, altro scivolone per Diniz che perde Vinicius alla mezz'ora per un problema muscolare. E nel prossimo turno, al Maracanà, arriva l'Argentina capolista. Nelle altre partite non svolta il Cile di Alexis Sanchez, frenato 0-0 in casa dal Paraguay rimasto in 10 per tutta la ripresa. Prima vittoria della Bolivia che scavalca al penultimo posto il Perù di Lapadula: ultima partita in Nazionale per Marcelo Moreno, idolo della Verde, debutto invece da incorniciare per Zago in panchina. Chi resta al 4° posto è il Venezuela, che impone lo 0-0 all'Ecuador.