Dopo essersi sbloccata contro il Pakistan, l'Arabia Saudita di Roberto Mancini si ripete in Giordania: 2-0 targato Al-Shehri (doppietta) e primo posto nel girone delle qualificazioni al Mondiale 2026. Nelle altre partite asiatiche restano a secco gli 'italiani' Shomurodov e Azmoun (avversari in Uzbekistan-Iran), mentre Kamada aveva già lasciato il ritiro del Giappone per un fastidio alla schiena

Dopo la prima vittoria arrivata alla quinta partita, l'Arabia Saudita di Roberto Mancini si ripete in Giordania . Secondo successo di fila per i 'Falchi' allenati dal CT italiano, che vincono 2-0 in trasferta nel segno di Saleh Al-Shehri (doppietta) e restano in vetta al girone delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026. Arabia Saudita a punteggio pieno con 6 punti, due in più del Tagikistan che ha travolto 6-1 il Pakistan.

Shomurodov-Azmoun, avversari a secco

A differenza della scorsa giornata, il turno di partite in Asia non premia gli 'italiani' che erano andati tutti a segno. Finisce 2-2 tra Uzbekistan e Iran, ma Eldor Shomurodov e Sardar Azmoun non si ripetono in zona gol dopo le gioie contro Turkmenistan e Hong Kong. Entrambi schierati titolari, 90 minuti per il cagliaritano e 75 per il romanista, ma senza trovare la rete. Chi aveva già lasciato il ritiro del Giappone era stato invece Daichi Kamada, goleador contro la Birmania ma assente nel 5-0 dei compagni in Siria. Come aveva annunciato la sua Nazionale, infatti, il centrocampista della Lazio aveva avvertito un fastidio alla schiena saltando così il secondo impegno del Giappone.