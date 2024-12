Il Mondiale 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco

La Coppa del Mondo 2030 avrà un calendario adattato per fornire alle squadre coinvolte nelle partite celebrative del Centenario dei giorni aggiuntivi tra un match e l'altro per viaggi, riposo e preparazione. Il calendario previsto prevede circa 11-12 giorni per il viaggio e il riposo prima della seconda partita delle sei squadre che giocheranno in Sudamerica, e circa cinque-sei giorni per il viaggio e il riposo delle altre sei avversarie dei gironi e di tutte le altre squadre partecipanti

Sabato-domenica 8-9 giugno 2030: cerimonia di celebrazione del centenario e prime partite dell'Uruguay a Montevideo, dell'Argentina in casa e del Paraguay in casa.

cerimonia di celebrazione del centenario e prime partite dell'Uruguay a Montevideo, dell'Argentina in casa e del Paraguay in casa. Giovedì-venerdì 13-14 giugno 2030 : cerimonia di apertura e partite inaugurali della Coppa del Mondo Fifa 2030.

: cerimonia di apertura e partite inaugurali della Coppa del Mondo Fifa 2030. Sabato-domenica 15-16 giugno 2030 : prime partite delle altre squadre dei gruppi di Uruguay, Argentina e Paraguay.

: prime partite delle altre squadre dei gruppi di Uruguay, Argentina e Paraguay. Venerdì-sabato 21-22 giugno 2030 : Seconda partita di tutte le squadre dei gruppi di Uruguay, Argentina e Paraguay.

: Seconda partita di tutte le squadre dei gruppi di Uruguay, Argentina e Paraguay. Domenica 21 luglio 2030: finale della Coppa del Mondo Fifa 2030