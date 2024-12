Mondiale 2034 in Arabia Saudita: tutti gli stadi

Ufficializzata la sede, adesso si attende di capire in quale periodo dell'anno verrà giocata l'edizione 2034. "Estate o inverno? Pronti a tutte le possibilità" aveva detto il presidente della federcalcio saudita Yasser Al-Misehal all'Afp. L'estate torrida potrebbe comportare lo spostamento della competizione in inverno o in autunno inoltrato, come nel caso della Coppa del Mondo del 2022 in Qatar, ma questo dovrà essere bilanciato con l'inizio del Ramadan. Come nel 2022, dunque, c'è il rischio di un'altra lunga pausa invernale per i campionati europei