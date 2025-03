Successo per il Brasile contro la Colombia nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A Brasilia la Seleção vince 2-1 grazie alle reti di Raphinha e Vinicius Jr, con quest'ultimo che ha risposto al pareggio di Luis Diaz. Attimi di paura al 70', quando c'è stato uno scontro tra Alisson e Davinson Sanchez: il colombiano è svenuto e dopo essersi ripreso è stato portato via in barella. Sostituito anche Alisson, che probabilmente dovrà saltare il big match contro l'Argentina