Il portiere è intervenuto in conferenza a due giorni dal match con la Norvegia: "Non sono preoccupato. C'è tensione perché è una gara importante, c'è un mondiale in ballo ma bisogna avere fiducia. Non ho detto nulla agli interisti, ci siamo solo abbracciati. Acerbi ci avrebbe fatto comodo. Futuro? Io sto bene a Parigi, per me la priorità è restare e spero di rimanere a lungo al Psg. L'Italia è casa mia, mi manca e magari un giorno potrò tornare"

Prime due gare valide per le qualificazioni ai mondiali 2026 per l'Italia, che il 6 giugno scenderà in campo contro la Norvegia e il 9 contro la Moldavia. A due giorni dal match di Oslo, Gianluigi Donnarumma è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano. "Non sono preoccupato. Sicuramente c'è tensione per una gara importante e dobbiamo dare tutto per portarla a casa. C'è un mondiale in ballo. Dobbiamo qualificarci tutti insieme, se andremo al mondiale non lo faremo solo noi giocatori ma una nazione intera. La squadra è giovane, abbiamo un allenatore fortissimo e bisogna avere fiducia". Sui suoi trascorsi in azzurro: "Ci sono stati momenti difficili, anche a livello morale non è stato facile. Quando torni in Italia, nel tuo paese, non è bello non essere accolto bene. Ora sono contento di aver ritrovato la fiducia di tutti gli italiani. In questi anni sono cresciuto soprattutto a livello mentale". Sui suoi compagni di squadra dell'Inter: "Non ho detto nulla agli interisti, ci siamo solo abbracciati. Ho fatto fatica a godermi la vittoria della Champions perché dall'altra parte avevo dei fratelli. Qui non ne abbiamo parlato, neanche battutine... nulla. Acerbi? Ci avrebbe fatto comodo. Ognuno è responsabile delle proprie azioni, essere qui deve essere un orgoglio".