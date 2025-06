Le parole dell'agente del portiere all'uscita della sede nerazzurra: "Abbiamo avuto un po' di confronti con il Psg per il rinnovo, ci siamo ripromessi che a breve riparleremo di tutto senza fretta. Ipotesi Inter? Gigio piace a tutti, inutile nasconderlo. Ma al momento non c'è niente, zero assoluto. Sul Napoli scherzando ho detto che si tratta di pura fantasia"

Dopo la vittoria della Champions League è tempo di parlare del rinnovo con il Psg per Gianluigi Donnaruma . "Non lo so, vediamo in questi giorni", aveva dichiarato il portiere su Sky Sport al termine della finale di Monaco. Nella giornata di mercoledì il suo agente Enzo Raiola ha incontrato l'Inter per parlare di un altro suo assistito, Matteo Cocchi. All'uscita dalla sede nerazzurra l'agente ha commentato anche la situazione Donnarumma: "Abbiamo festeggiato abbastanza - ha dichiarato su Sky Sport -. Durante la festa abbiamo avuto un po' di confronti con la direzione tecnica del Psg , ci siamo ripromessi che a breve riparleremo di tutto senza fretta".

"Napoli? Pura fantasia, non c'è niente"

Sarebbe facile associare Donnarumma all'Inter con il suo agente in sede: "Ipotesi Inter? Ci hanno fatto le congratulazioni, Gigio il giorno prima della partita è stato nello spogliatoio con loro a salutare tutta la squadra. Sono davvero molto contenti di questa dimostrazione di affetto che ha avuto nei confronti degli amici e dei compagni di squadra. L'ho detto già qualche giorno fa, Gigio piace è inutile nasconderlo, piace a tutti. Il ragazzo è ben visto, ben voluto e non posso nasconderlo, però che oggi ci sia qualcosa con l'Inter che possa portare avanti un discorso per Gigio, assolutamente no. Non c'è niente, zero assoluto. Napoli? Ieri scherzando ho detto che è pura fantasia, non c'è assolutamente niente".