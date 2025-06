Le partite di oggi delle Qualificazioni Mondiali

Oggi, venerdì 6 giugno, su Sky e in streaming su NOW , gli European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026 e alle 18.00 l'amichevole Bulgaria-Cipro su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Nella Casa dello Sport di Sky i migliori incontri della fase a gironi delle European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026, ad eccezione delle sfide degli Azzurri che saranno trasmesse in differita. Venerdì 6 giugno la terza giornata, con le partite delle 20.45 da vivere anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. Appuntamento anche con grandi amichevoli internazionali. Si parte giovedì alle 18 con Georgia-Isole Faroe: alle 18.00 è tempo di Bulgaria-Cipro su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.