Neymar e il Brasile possono sorridere in vista del Mondiale: la Federazione brasiliana ha annunciato, infatti, che O'Ney si è sottoposto ad esami per controllare lo stato del suo infortunio, una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Il responso degli esami a cui si è sottoposto O'Ney è positivo: il recupero procede nei tempi stabiliti. La riabilitazione di Neymar procederà, ora, come stabilito dallo staff medico della Federazione brasiliana, che punta a recuperare l'ex Barcellona per le gare del girone contro Haiti e Scozia del 20 e del 25 giugno. Neymar si era fatto male il 17 maggio con il Santos, ma l'entità dell'infortunio è stata diagnosticata ufficialmente solamente il 28 maggio dal medico della Nazionale verdeoro. Secondo Rodrigo Lasmar, medico della nazionale verdeoro, Neymar sarebbe stato costretto a fermarsi per due-tre settimane, mettendo a rischio la sua presenza nella gara d'esordio del 13 giugno contro il Marocco.