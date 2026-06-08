Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Infortunio Neymar (Brasile), il recupero procede bene: le news verso i Mondiali

Mondiali

Neymar continua il suo iter riabilitativo verso i Mondiali: l'ex stella di Barcellona e Psg si è sottoposto ad esami che hanno dato esiti incoraggianti sul recupero dalla lesione muscolare al polpaccio destro che affligge O'Ney dal 17 maggio scorso

BRASILE, SI FA MALE WESLEY: C'È EDERSON. I CONVOCATI

Neymar e il Brasile possono sorridere in vista del Mondiale: la Federazione brasiliana ha annunciato, infatti, che O'Ney si è sottoposto ad esami per controllare lo stato del suo infortunio, una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Il responso degli esami a cui si è sottoposto O'Ney è positivo: il recupero procede nei tempi stabiliti. La riabilitazione di Neymar procederà, ora, come stabilito dallo staff medico della Federazione brasiliana, che punta a recuperare l'ex Barcellona per le gare del girone contro Haiti e Scozia del 20 e del 25 giugno. Neymar si era fatto male il 17 maggio con il Santos, ma l'entità dell'infortunio è stata diagnosticata ufficialmente solamente il 28 maggio dal medico della Nazionale verdeoro. Secondo Rodrigo Lasmar, medico della nazionale verdeoro, Neymar sarebbe stato costretto a fermarsi per due-tre settimane, mettendo a rischio la sua presenza nella gara d'esordio del 13 giugno contro il Marocco.

Il comunicato della Federazione brasiliana

"L'atleta Neymar si è sottoposto lunedì a una risonanza magnetica. L'esame ha mostrato buoni progressi nel suo percorso terapeutico, entro i parametri previsti. Continuerà il processo di recupero e preparazione fisica pianificato dallo staff medico della nazionale brasiliana".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Yamal: "Fasciato come Benzema. L'apparecchio..."

Mondiali

Direttamente sul suo canale YouTube, il fuoriclasse del Barcellona e della Spagna ha risposto a...

Francia, Koundé in ritiro con la PlayStation 1

Mondiali

Il vintage e la nostalgia vanno sempre di moda, anche per giocare con la PlayStation. Il...

Svizzera, ritiro Mondiale con... i serpenti

Mondiali

Un 'evento' abbastanza curioso sta accompagnando la Svizzera al Mondiale 2026. La federazione...

Leao rischia il debutto Mondiale: il regolamento

Mondiali

Espulso prima dell'intervallo dall'arbitro italiano Zufferli nell'amichevole contro il Cile,...

Argentina-Honduras, la gaffe dell'inno: il video

il video

Gaffe nel momento degli inni nazionali di Argentina-Honduras. Mentre la squadra di Scaloni era...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE