Neymar continua il suo iter riabilitativo verso i Mondiali: l'ex stella di Barcellona e Psg si è sottoposto ad esami che hanno dato esiti incoraggianti sul recupero dalla lesione muscolare al polpaccio destro che affligge O'Ney dal 17 maggio scorso
Neymar e il Brasile possono sorridere in vista del Mondiale: la Federazione brasiliana ha annunciato, infatti, che O'Ney si è sottoposto ad esami per controllare lo stato del suo infortunio, una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Il responso degli esami a cui si è sottoposto O'Ney è positivo: il recupero procede nei tempi stabiliti. La riabilitazione di Neymar procederà, ora, come stabilito dallo staff medico della Federazione brasiliana, che punta a recuperare l'ex Barcellona per le gare del girone contro Haiti e Scozia del 20 e del 25 giugno. Neymar si era fatto male il 17 maggio con il Santos, ma l'entità dell'infortunio è stata diagnosticata ufficialmente solamente il 28 maggio dal medico della Nazionale verdeoro. Secondo Rodrigo Lasmar, medico della nazionale verdeoro, Neymar sarebbe stato costretto a fermarsi per due-tre settimane, mettendo a rischio la sua presenza nella gara d'esordio del 13 giugno contro il Marocco.
Il comunicato della Federazione brasiliana
"L'atleta Neymar si è sottoposto lunedì a una risonanza magnetica. L'esame ha mostrato buoni progressi nel suo percorso terapeutico, entro i parametri previsti. Continuerà il processo di recupero e preparazione fisica pianificato dallo staff medico della nazionale brasiliana".