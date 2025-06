La conferma che l’avventura di Spalletti fosse al capolinea si era letta fra le righe delle dichiarazioni di questa mattina del presidente Figc Gravina: “Con la Norvegia si può anche perdere, ma in questo modo non lo accetto. Non posso dire se Spalletti resterà o meno, dobbiamo trovare la miglior soluzione per rilanciarci da domani sera poi faremo delle riflessioni per arrivare al meglio nelle altre partite. Spalletti è persona straordinaria, anima nobile, molto attento e responsabile, vediamo che verrà fuori".