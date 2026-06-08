Ben 19 domande rivolte direttamente dai fan, curiosità alle quali ha risposto lo stesso Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona e della Spagna, prossimo ai Mondiali, è intervenuto sul suo canale YouTube parlando proprio del torneo al via in Nord America: "Il primo ricordo è l'edizione del 2014, avevo visto Germania-Brasile e la finale. Cosa ho imparato da Euro 2024? A essere più calmo, il torneo è molto lungo e finisce sempre meglio di come si inizia. E degli Stati Uniti adoro la cultura diversa, i fast food e i grattacieli". Divertente la curiosità di un fan, che ha interpellato Lamine sul suo apparecchio per i denti: "Quando lo toglierò? Faccio rispondere il mio dentista, sicuramente dopo i Mondiali non lo avrò più". Svelato anche il motivo della fasciatura che porta sulla mano destra: "Giocando alla PlayStation mi sono fatto male. Una volta ho dato una botta alla tv, le dita si sono gonfiate e mi hanno fasciato la mano prima di una gara. I miei amici mi prendevano in giro, dicevano che sembravo Benzema. Ma penso mi stia davvero bene e ho deciso di tenerla".

Approfondimento Yamal: "Ho avuto paura di saltare il Mondiale"