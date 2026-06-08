Direttamente sul suo canale YouTube, il fuoriclasse del Barcellona e della Spagna ha risposto a 19 domande dei suoi fan regalando qualche curiosità. Dall'apparecchio per i denti ai social oltre al look e all'aneddoto sulla fasciatura alla mano destra, Lamine Yamal ha promesso anche cosa farà in caso di vittoria ai Mondiali
Ben 19 domande rivolte direttamente dai fan, curiosità alle quali ha risposto lo stesso Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona e della Spagna, prossimo ai Mondiali, è intervenuto sul suo canale YouTube parlando proprio del torneo al via in Nord America: "Il primo ricordo è l'edizione del 2014, avevo visto Germania-Brasile e la finale. Cosa ho imparato da Euro 2024? A essere più calmo, il torneo è molto lungo e finisce sempre meglio di come si inizia. E degli Stati Uniti adoro la cultura diversa, i fast food e i grattacieli". Divertente la curiosità di un fan, che ha interpellato Lamine sul suo apparecchio per i denti: "Quando lo toglierò? Faccio rispondere il mio dentista, sicuramente dopo i Mondiali non lo avrò più". Svelato anche il motivo della fasciatura che porta sulla mano destra: "Giocando alla PlayStation mi sono fatto male. Una volta ho dato una botta alla tv, le dita si sono gonfiate e mi hanno fasciato la mano prima di una gara. I miei amici mi prendevano in giro, dicevano che sembravo Benzema. Ma penso mi stia davvero bene e ho deciso di tenerla".
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Dai consigli a chi si approccia al calcio ("L'importante è sognare") ai suoi giocatori preferiti ("Neymar, Doku e Cherki"), Yamal ha risposto ovviamente alle domande sul suo look: "Farò una sorpresa per i Mondiali, o forse no. Magari schiarisco le mèches, penso sia molto più bello". Sul Pallone d'Oro vinto da Dembélé e non dallo stesso Lamine: "Pensavo di vincerlo quel giorno ma penso che sia stato davvero positivo per me che l'abbia vinto Dembélé. Inoltre mi ha aiutato a crescere a livello personale. Non credo che fosse il momento giusto per vincerlo: ero solo un ragazzino e non avrei apprezzato appieno cosa significhi vincere un Pallone d'Oro. Inoltre, vado molto d'accordo con Dembélé". E infine la promessa in caso di vittoria ai Mondiali: "Mi tingerò i baffi e i capelli di bianco". Pronti al nuovo look di Yamal?