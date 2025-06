Le partite di oggi delle Qualificazioni Mondiali

Gli appuntamenti di oggi, sabato 7 giugno, per gli European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026. Alle 18.00 Andorra-Inghilterra su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Nella Casa dello Sport di Sky i migliori incontri della fase a gironi delle European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026, ad eccezione delle sfide degli Azzurri che saranno trasmesse in differita. Sabato 7 giugno la terza giornata. Si inizia alle 15.00 con Bosnia ed Erzegovina-San Marino, si prosegue alle 18.00 con un doppio appuntamento: Andorra-Inghilterra e Malta-Lituania. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20.00, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. Le partite delle 20.45 da vivere anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky e in streaming su NOW.