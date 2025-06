Polonia, Lewandowski: "Non giocherò più finché ci sarà Probierz"

L'attaccante del Barcellona, attraverso un post sul proprio profilo X, ha annunciato di non rispondere più alla convocazione della sua Nazionale fino a quando ci sarà in panchina Michal Probierz

Dura presa di posizione di Robert Lewandowski che, sul proprio profilo X, ha comunicato che non giocherà più per la sua Nazionale. Il motivo sarebbe la decisione del Ct Michal Probierz di consegnare la fascia di capitano dopo undici anni a Piotr Zielinski, secondo quanto emerge dai media locali. " Considerate le circostanze e la perdita di fiducia nell'allenatore della nazionale polacca , ho deciso di non rispondere alle convocazioni finché ci sarà lui. Spero di poter tornare a giocare per i tifosi più forti del mondo".

Leader all time per gol e presenze

Lewandowski ha fatto il suo esordio con la Polonia a 20 anni, diventando subito un punto fermo per il suo Paese. Sono 85 le reti segnate con la maglia della Nazionale in 158 partite. Numeri che lo rendono il leader all time sia per presenze che per gol.