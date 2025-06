Luciano Spalletti non sarà più il Ct dell'Italia: "Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico dopo la partita (contro la Moldavia), risolveremo il contratto. Non avevo intenzione di mollare ma mi assumo la responsabilità. Vincere e convincere lunedì per aiutare chi mi sostituirà". Si lavora dunque al suo successore. Il favorito resta Stefano Pioli, oggi allenatore in Arabia all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Sarebbe lui la pista più praticabile. Un'altra opzione sarebbe quella di Claudio Ranieri, il preferito dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. Da capire però se l'ex allenatore della Roma voglia decidere di mollare l'impegno intrapreso nella dirigenza giallorossa.