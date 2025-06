Qualificazioni Mondiali 2026, le partite di oggi

Gli appuntamenti di oggi, lunedì 9 giugno, per gli European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026 e le amichevoli internazionali da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW

Nella Casa dello Sport di Sky i migliori incontri della fase a gironi delle European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026, ad eccezione delle sfide degli Azzurri che saranno trasmesse in differita il giorno della partita a mezzanotte con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Lunedì 9 giugno si torna in campo per la quarta giornata delle qualificazioni: primo match alle 16.00 con Kazakistan-Macedonia del Nord, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW, mentre alle 20.45 è il momento di Estonia-Norvegia, su Sky Sport Uno e NOW, e Croazia-Repubblica Ceca, Belgio-Galles e Isole Faroe-Gibilterra su Diretta Gol, su Sky Sport Calcio e NOW. In scena anche le grandi amichevoli internazionali. Lunedì alle 18.00 è tempo di Liechtenstein-Scozia su Sky Sport Calcio e NOW.