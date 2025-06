Qualificazioni Mondiali 2026, le partite di oggi

Gli appuntamenti di oggi, martedì 10 giugno, per gli European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026 e le amichevoli internazionali da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW

Nella Casa dello Sport di Sky i migliori incontri della fase a gironi delle European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026. Martedì 10 giugno ultima giornata di questa tornata: alle 20.45 Finlandia-Polonia su Sky Sport Uno e NOW e altri 5 match su Diretta Gol in diretta su Sky Sport Calcio e NOW: Serbia-Andorra, Romania-Cipro, Lettonia-Albania, San Marino-Austria e Olanda-Malta. In scena anche le grandi amichevoli internazionali: alle 18.00 sarà il momento di Azerbaigian-Ungheria su Sky Sport Calcio e NOW e, alle 20.45, Inghilterra-Senegal su Sky Spot 251 e NOW.