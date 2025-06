Ancelotti: "Ora un anno per preparare il Mondiale"

Tutti pazzi per Carlo Ancelotti. Nel giorno del suo 66mo compleanno, il ct del Brasile è stato acclamato e festeggiato dalla torcida brasiliana a San Paolo. 'Parabens Carletto': la Neo Química Arena ha accolto il ct, in campo alla guida della Seleção contro il Paraguay, con un'enorme coreografia con la scritta 'Auguri Carletto'. Il nome dell'allenatore è stato uno dei più applauditi dal pubblico durante l'annuncio delle formazioni, insieme a quello dell'attaccante Vinicius Júnior. E sugli spalti sono comparse maschere di Ancelotti che i tifosi verdeoro hanno indossato. La partita poi è finita nel migliore di modi con la vittoria per 1-0 firmata da Vinicius Junior e la qualificazione ai Mondiali arrivata con due turni di anticipo. A fine gara le parole di soddisfazione di Ancelotti: "È stata una buona partita, l'abbiamo controllata bene nel primo tempo. Siamo calati di ritmo nel secondo, ma in assoluto abbiamo disputato una buona prova. Dobbiamo lavorare. Abbiamo un anno per farlo bene". Parole anche per Neymar che molti vorrebbero vedere ancora con la Selecao: ". "E' venuto a trovarci in albergo prima della partita. Neymar può giocare in qualsiasi parte del campo. Ci sono una settantina di giocatori da osservare per il Mondiale 2026. Non abbiamo ancora una lista definitiva di 25 o 26 giocatori"

