Il Ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha comunicato la lista dei preconvocati in vista delle sfide di qualificazione ai Mondiali contro Venezuela ed Ecuador. Presenti quattro giocatori di Serie A: oltre a Lautaro Martinez e Nico Gonzalez, sono stati chiamati anche Nico Paz e Valentin Carboni
QUALIFICAZIONI MONDIALI, I GIRONI
L'Argentina si prepara a scendere in campo contro Venezuela ed Ecuador, partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. In vista delle due sfide, in programma il 5 e 10 settembre, il commissario tecnico albiceleste Lionel Scaroni ha comunicato la lista dei preconvocati. Tra i tanti campioni presenti, da Lionel Messi a Julian Alvarez, il ct ha chiamato anche quattro giocatori del campionato italiano, tra cui Nico Paz e Valentin Carboni. Il primo ha già collezionato tre presenze con la nazionale maggiore in partite ufficiali, contro Cile, Brasile e Bolivia, mentre il secondo soltanto una, contro il Perù.
Tutti i convocati
- Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Walter Benitez (Crystal Palace), Geronimo Rulli (Marsiglia);
- Difensori: Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Juan Foyth (Villarreal), Nicola Tagliafico (Lione), Marcos Acuna (River Plate), Julio Soler (Bournemouth), Facundo Medina (Marsiglia);
- Centrocampisti: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovanni Lo Celso (Real Betis);
- Attaccanti: Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentin Carboni (Genoa), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Angel Correa (Tigres), Nico Gonzalez (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), José Manuel Lopez (Palmeiras)