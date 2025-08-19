Il Ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha comunicato la lista dei preconvocati in vista delle sfide di qualificazione ai Mondiali contro Venezuela ed Ecuador. Presenti quattro giocatori di Serie A: oltre a Lautaro Martinez e Nico Gonzalez, sono stati chiamati anche Nico Paz e Valentin Carboni

L'Argentina si prepara a scendere in campo contro Venezuela ed Ecuador, partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. In vista delle due sfide, in programma il 5 e 10 settembre, il commissario tecnico albiceleste Lionel Scaroni ha comunicato la lista dei preconvocati. Tra i tanti campioni presenti, da Lionel Messi a Julian Alvarez, il ct ha chiamato anche quattro giocatori del campionato italiano, tra cui Nico Paz e Valentin Carboni. Il primo ha già collezionato tre presenze con la nazionale maggiore in partite ufficiali, contro Cile, Brasile e Bolivia, mentre il secondo soltanto una, contro il Perù.