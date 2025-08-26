Out Neymar e Vinicius: c'è Kaio Jorge

Tra le assenze, fa notizia quella di Neymar, per un lieve infortunio. Ancelotti ha subito chiarito che non si tratta di una scelta tecnica e che comunque "Neymar lo conosco, non ho bisogno di testarlo". Non convocati nemmeno Rodrygo e Vinicius: la stella brasiliana del Real domenica contro l’Oviedo è entrato e in 27’ ha trovato il gol ma è squalificato per il Cile e non verrà portato in Bolivia. Per questo turno di qualificazione restano a casa gli ‘italiani’ Carlos Augusto (Inter) ed Ederson (Atalanta), presenti nella prima lista di Carlo Ct. Chiamato invece l’ex Juve e Frosinone Kaio Jorge, capocannoniere con 15 gol del campionato brasiliano con il Cruzeiro. Altri ex Serie A convocati da Ancelotti sono Alisson, Alex Sandro, Marquinhos e Paquetà. Davanti, oltre a Raphinha del Barcellona, spazio ai big della Premier Estevão e Joao Pedro (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (United) e Richarlison (Tottenham).