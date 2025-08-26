Brasile, Wesley tra i convocati di Ancelotti per le qualificazioni ai Mondiali 2026mondiali 2026
Il Ct italiano del Brasile ha chiamato solo il romanista, in gol all’esordio contro il Bologna, per le sfide di qualificazione mondiale contro Cile e Bolivia. Assenti Neymar, Vinicius e Rodrygo. “Sono emozionato per la prima al Maracanà” ha detto Ancelotti
Un solo calciatore della Serie A convocato da Carlo Ancelotti per le prossime due sfide del Brasile: è il romanista Wesley. L’autore del gol decisivo nel match d’esordio del campionato contro il Bologna, fa parte della lista dei brasiliani che affronteranno prima il Cile (allo stadio Maracanà, il 4 settembre) e poi la Bolivia (in trasferta a El Alto il 9).
Out Neymar e Vinicius: c'è Kaio Jorge
Tra le assenze, fa notizia quella di Neymar, per un lieve infortunio. Ancelotti ha subito chiarito che non si tratta di una scelta tecnica e che comunque "Neymar lo conosco, non ho bisogno di testarlo". Non convocati nemmeno Rodrygo e Vinicius: la stella brasiliana del Real domenica contro l’Oviedo è entrato e in 27’ ha trovato il gol ma è squalificato per il Cile e non verrà portato in Bolivia. Per questo turno di qualificazione restano a casa gli ‘italiani’ Carlos Augusto (Inter) ed Ederson (Atalanta), presenti nella prima lista di Carlo Ct. Chiamato invece l’ex Juve e Frosinone Kaio Jorge, capocannoniere con 15 gol del campionato brasiliano con il Cruzeiro. Altri ex Serie A convocati da Ancelotti sono Alisson, Alex Sandro, Marquinhos e Paquetà. Davanti, oltre a Raphinha del Barcellona, spazio ai big della Premier Estevão e Joao Pedro (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (United) e Richarlison (Tottenham).
Ancelotti: "Emozionato per prima al Maracanà”
"Chiaramente sono molto emozionato di poter giocare per la prima volta con il Brasile nel Maracanà". Così il Ct italiano della nazionale brasiliana ha risposto durante la conferenza di presentazione della lista dei convocati alle due partite del prossimo turno di qualificazione ai mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha affermato inoltre di aspettarsi un miglioramento nel rendimento della nazionale verdeoro dopo le prime due partite disputate a giugno contro Ecuador e Paraguay, valse rispettivamente un pareggio ed una vittoria. "La squadra può migliorare ancora sotto il profilo della qualità del gioco e dell'intensità può migliorare, abbiamo il tempo per farlo, anche se sono molto contento di quanto visto contro il Paraguay". Dal punto di vista dell'adattamento personale alla nuova realtà sudamericana invece, "nessun problema". "L'ambiente nella nazionale brasiliana è molto buono -le parole del Ct- Molto familiare, ho trovato molta preparazione e molta organizzazione, quindi problemi non ci sono stati".
Brasile, l'elenco dei convocati
Portieri:
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Hugo Souza (Corinthians)
Difensori
- Alexsandro (Lille)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Caio Henrique (Monaco)
- Douglas Santos (Zenit)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Vanderson (Monaco)
- WESLEY (Roma)
Centrocampisti
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Joelinton (Newcastle)
- Lucas Paquetá (West Ham)
Attaccanti
- Estevão (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- João Pedro (Chelsea)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Richarlison (Tottenham)