Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Le notizie di martedì 26 agosto

Inter, Marotta: "Valuteremo le opportunità in questi ultimi giorni di mercato"

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato di mercato: "Lookman lo abbiamo seguito ma l'Atalanta giustamente non l'ha venduto. Mancano ancora 10 giorni alla fine del calciomercato, vediamo se ci saranno delle opportunità, la squadra è forte e competitiva. Può succedere che qualcuno voglia andar via, se sarà così lo sostituiremo"

Cremonese, in arrivo Moumbagna

Faris Moumbagna è pronto a vestire la maglia della Cremonese. Previste per oggi le visite mediche dell'attaccante classe 2001

Cagliari, iniziate le visite mediche di Palestra

Sono iniziate le visite mediche con il Cagliari per Marco Palestra, il nuovo esterno che arriverà in prestito dall'Atalanta.

Juventus, si tratta la cessione di Tiago Djaló

Il club bianconero è in trattativa con il Besiktas per la cessione a titolo definitivo di Tiago Djaló. Chiusura prevista nelle prossime ore

Lecce, fatta per l'arrivo di Stulic

Il Lecce piazza un colpo in attacco: è fatta per l'attaccante Nikola Stulic. Il classe 2001 arriva dal Charleroi. Operazione da 5.5 milioni di euro più 500 mila di bonus

Sassuolo, ufficiale l'ingaggio di Matic

Con un comunicato il Sassuolo ha ufficializzato il tesseramento di Nemanja Matic. Il centrocampista si è legato contrattualmente al club per una stagione con opzione per quella successiva al verificarsi di determinate condizioni.

Torino, ufficiale Asllani in prestito dall'Inter

Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Torino, il club granata ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista dall'Inter: "Il Torino Football Clubè lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani"

Juventus, continuano i contatti per Kolo Muani

Kolo Muani è l'obiettivo numero uno della Juventus. Contatti continui con il Psg a prescindere dall'eventuale partenza di Dusan Vlahovic. Il serbo è e resta sul mercato

Cagliari, nelle prossime ore le visite di Palestra

Il Cagliari ha individuato nel classe 2005 dell'Atalanta il sostituto di Zortea. Intesa con la Dea sulla base di un prestito secco. Palestra nelle prossime ore svolgerà le visite mediche

Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Piccoli: alle 14.00 la conferenza

Il club viola ha ufficializzato l'arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari. Il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio". Oggi alle ore 14.00 è prevista la conferenza stampa di presentazione

Cagliari, iniziate le visite mediche di Palestra

Dopo la cessione di Zortea al Bologna, il Cagliari si è subito messo alla ricerca di un nuovo esterno e ha trovato l'accordo con l'Atalanta per il prestito secco di Palestra. Il classe 2005 sta svolgendo le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto e l'ufficialità

Napoli, accordo di massima per Hojlund

Il Napoli avanza per Rasmus Hojlund. Il club partenopeo ha trovato l'accordo di massima con il giocatore per il trasferimento. Passi in avanti anche con il Manchester United sulla base di un prestito con diritto di riscatto

E Massara è a Londra per Sancho

Il ds della Roma Frederic Massara è a Londra per incontrare l'agente di Sancho. Se non dovesse esserci un'apertura da parte dell'inglese, la Roma ha già pronta l'alternativa. Si tratta di Tyrique George, esterno classe 2006 del Chelsea, il cui agente è lo stesso di quello di Sancho

Roma, fatta per Ziolkowski: venerdì l'arrivo in Italia

La Roma prende Jan Ziolkowski per la difesa: il polacco venerdì 29 agosto sbarcherà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Operazione da 6 milioni di euro

La Cremonese sogna Jamie Vardy: contatti in corso

Jamie Vardy potrebbe arrivare in Serie A. Su di lui è forte l'interesse della Cremonese che ha avviato i contatti. Si attende la risposta dell'attaccante, al momento svincolato, che ha tante offerte

E piace Fabbian del Bologna

Il Milan ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian in caso di partenza di Musah (lo vuole l'Atalanta). L'offerta dei rossoneri si aggira sui 15 milioni di euro ma il Bologna non sembra intenzionato a cedere il giocatore

Milan, fatta per Harder: oggi l'arrivo in città

I rossoneri hanno chiuso per il nuovo attaccante: Conrad Harder nelle prossime ore sbarcherà a Milano per poi svolgere le visite mediche e diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan

Chi è Conrad Harder, il prossimo attaccante del Milan

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
