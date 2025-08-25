Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Le notizie di martedì 26 agosto
- Milan, fatta per Harder: oggi l'arrivo in Italia
- Napoli, intesa con Hojlund: si prova a chiudere
- Roma, fatta per Ziolkowski: venerdì l'arrivo in Italia
- E Massara è a Londra per Sancho
- Juventus, continuano i contatti per Kolo Muani
- Inter, Marotta: "Non cerchiamo difensori. Su Lookman... "
- Sassuolo, ufficiale l'ingaggio di Matic
- Tabellone Serie A: acquisti, cessioni e trattative
- Tutti gli acquisti di Serie A
- Tutti gli acquisti di Serie B
- Le panchine di Serie A
- Le panchine di Serie B
- Gli acquisti ufficiali all'estero
Inter, Marotta: "Valuteremo le opportunità in questi ultimi giorni di mercato"
Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato di mercato: "Lookman lo abbiamo seguito ma l'Atalanta giustamente non l'ha venduto. Mancano ancora 10 giorni alla fine del calciomercato, vediamo se ci saranno delle opportunità, la squadra è forte e competitiva. Può succedere che qualcuno voglia andar via, se sarà così lo sostituiremo"
Cremonese, in arrivo Moumbagna
Faris Moumbagna è pronto a vestire la maglia della Cremonese. Previste per oggi le visite mediche dell'attaccante classe 2001
Cagliari, iniziate le visite mediche di Palestra
Sono iniziate le visite mediche con il Cagliari per Marco Palestra, il nuovo esterno che arriverà in prestito dall'Atalanta.
Juventus, si tratta la cessione di Tiago Djaló
Il club bianconero è in trattativa con il Besiktas per la cessione a titolo definitivo di Tiago Djaló. Chiusura prevista nelle prossime ore
Lecce, fatta per l'arrivo di Stulic
Il Lecce piazza un colpo in attacco: è fatta per l'attaccante Nikola Stulic. Il classe 2001 arriva dal Charleroi. Operazione da 5.5 milioni di euro più 500 mila di bonus
Sassuolo, ufficiale l'ingaggio di Matic
Con un comunicato il Sassuolo ha ufficializzato il tesseramento di Nemanja Matic. Il centrocampista si è legato contrattualmente al club per una stagione con opzione per quella successiva al verificarsi di determinate condizioni.
Torino, ufficiale Asllani in prestito dall'Inter
Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Torino, il club granata ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista dall'Inter: "Il Torino Football Clubè lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani"
Juventus, continuano i contatti per Kolo Muani
Kolo Muani è l'obiettivo numero uno della Juventus. Contatti continui con il Psg a prescindere dall'eventuale partenza di Dusan Vlahovic. Il serbo è e resta sul mercato
Cagliari, nelle prossime ore le visite di Palestra
Il Cagliari ha individuato nel classe 2005 dell'Atalanta il sostituto di Zortea. Intesa con la Dea sulla base di un prestito secco. Palestra nelle prossime ore svolgerà le visite mediche
Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Piccoli: alle 14.00 la conferenza
Il club viola ha ufficializzato l'arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari. Il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio". Oggi alle ore 14.00 è prevista la conferenza stampa di presentazione
Cagliari, iniziate le visite mediche di Palestra
Dopo la cessione di Zortea al Bologna, il Cagliari si è subito messo alla ricerca di un nuovo esterno e ha trovato l'accordo con l'Atalanta per il prestito secco di Palestra. Il classe 2005 sta svolgendo le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto e l'ufficialità
Napoli, accordo di massima per Hojlund
Il Napoli avanza per Rasmus Hojlund. Il club partenopeo ha trovato l'accordo di massima con il giocatore per il trasferimento. Passi in avanti anche con il Manchester United sulla base di un prestito con diritto di riscatto
E Massara è a Londra per Sancho
Il ds della Roma Frederic Massara è a Londra per incontrare l'agente di Sancho. Se non dovesse esserci un'apertura da parte dell'inglese, la Roma ha già pronta l'alternativa. Si tratta di Tyrique George, esterno classe 2006 del Chelsea, il cui agente è lo stesso di quello di Sancho
Roma, fatta per Ziolkowski: venerdì l'arrivo in Italia
La Roma prende Jan Ziolkowski per la difesa: il polacco venerdì 29 agosto sbarcherà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Operazione da 6 milioni di euro
La Cremonese sogna Jamie Vardy: contatti in corso
Jamie Vardy potrebbe arrivare in Serie A. Su di lui è forte l'interesse della Cremonese che ha avviato i contatti. Si attende la risposta dell'attaccante, al momento svincolato, che ha tante offerte
E piace Fabbian del Bologna
Il Milan ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian in caso di partenza di Musah (lo vuole l'Atalanta). L'offerta dei rossoneri si aggira sui 15 milioni di euro ma il Bologna non sembra intenzionato a cedere il giocatore
Milan, fatta per Harder: oggi l'arrivo in città
I rossoneri hanno chiuso per il nuovo attaccante: Conrad Harder nelle prossime ore sbarcherà a Milano per poi svolgere le visite mediche e diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan