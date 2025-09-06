Qualificazioni Mondiali 2026. le partite di oggi

Esplora tutte le offerte Sky
Continua una super settimana di grande calcio su Sky e NOW, fino a martedì 9 settembre, con le qualificazioni ai Campionati del Mondo 2026. Oggi quattro match in diretta, tra cui (alle 18) l'Inghilterra di Kane impegnata contro Andorra e il Portogallo di CR7 in Armenia, oltre all'opzione Diretta Gol per non perdersi nessuna emozione

Non si ferma il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. FIno a martedì 9 settembre appuntamento con le partite di qualificazioni ai Campionati del Mondo 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

Qualificazioni ai Mondiali 2026 fino a martedì 9 settembre

  • Oggi sabato 6 in campo le seguenti nazionali: alle 15 Lettonia-Serbia (Sky Sport Arena e NOW), alle 18 Armenia-Portogallo (Sky Sport Calcio e NOW) e Inghilterra-Andorra (Sky Sport 257 e NOW). Alle 20.45 toccherà a Repubblica d’Irlanda-Ungheria (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta GolSan Marino-Bosnia Erzegovina e Austria-Cipro.
  • Domenica 7 le seguenti sfide: alle 15 Georgia-Bulgaria (Sky Sport Calcio e NOW), alle 18 Lituania-Olanda (Sky Sport Calcio e NOW) e Macedonia del Nord-Liechtenstein (Sky Sport Max e NOW). Cinque i match delle 20.45Turchia-Spagna (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta GolGermania-Irlanda del NordLussemburgo-SlovacchiaPolonia-Finlandia e Belgio-Kazakistan.
  • Lunedì 8 ancora grandi match alle 20.25Croazia-Montenegro (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta GolKosovo-Svezia, Svizzera-Slovenia, Bielorussia-Scozia, Grecia-Danimarca e Gibilterra-Isole Faroer. A mezzanotte la differita della sfida tra Israele e Italia.
  • Martedì 9 settembre il giorno conclusivo. Alle 18 Azerbaigian-Ucraina (Sky Sport Calcio e NOW) e Armenia-Repubblica d’Irlanda (Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 Serbia-Inghilterra (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, i seguenti incontri: Francia-Islanda, Ungheria-Portogallo, Cipro-Romania, Bosnia Erzegovina-Austria, Norvegia-Moldavia e Albania-Lettonia
Quattro partite in diretta, tra cui alle 18 il Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato in Armenia e l'Inghilterra di Kane che affronta in casa Andorra. In più, alle 20.45, Diretta Gol per non perdersi nessuna emozione e nessuna rete delle sfide di oggi. Ecco il programma delle qualificazioni mondiali di oggi su Sky Sport:

  • Alle 15 su Sky Sport Arena: Lettonia-Serbia (telecronaca Favia)
  • Alle 18 su Sky Sport Calcio: Armenia-Portogallo (telecronaca Nucera)
  • Alle 18 su Sky Sport 257: Inghilterra-Andorra (telecronaca Marianella)
  • Alle 20 su Sky Sport 24-Sky Sport Calcio: Prepartita UEFA European Qualifiers
  • Alle 20.45 su Sky Sport Max: Irlanda-Ungheria (telecronaca Marceddu)
  • Alle 20.45 su Sky Sport Calcio: Diretta Gol di San Marino-Bosnia Erzegovina, Irlanda-Ungheria e Austria-Cipro
  • Alle 22.45 su Sky Sport 24-Sky Sport Calcio: Postpartita UEFA European Qualifiers

