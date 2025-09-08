Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"

Il Ct analizza la soffertissima vittoria di Debrecen contro Israele che rilancia l'Italia al secondo posto e a caccia della Norvegia: "Ci godiamo la vittoria in una partita folle, ma questi ragazzi vanno ringraziati. Ci abbiamo messo il cuore, ma dobbiamo migliorare perché questa squadra deve avere solidità". Su Tonali: "Come me? Lui è più forte tecnicamente e ci sta dando una grossa mano" HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - PAGELLE

Cerca di sdrammatizzare con una battuta, Rino Gattuso, la sofferenza per una gara vinta, dopo che il successo stava per sfumare con il 4-4 agguantato da Israele in pochi minuti e poi trasformato nel 5-4 finale da Sandro Tonali: "La prova da sforzo la devo fare tra una o due settimane ma dopo questa roba qua l’ho passata - dice - Sì, è stata la partita più folle da quando alleno, ma questo è un mio problema e ve lo spiego perché se vogliamo giocare di reparto o fare determinate cose questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, siamo stati dei folli sul 4-2 ad andare in pressione ultra offensiva sistematicamente quando potevamo fare un blocco difensivo e aspettare e recuperare, loro volevano quello, recuperare palla, andare uno contro uno con le sovrapposizioni dei terzini e andavano a giocare sui canali, va bene, godiamocela, complimenti ai ragazzi per questi sette-otto giorni che hanno fatto, però sicuramente sappiamo che dobbiamo migliorare certi aspetti ma ci godiamo questa vittoria".

"Questa è una squadra viva" Cosa si porta a casa Gattuso da questo rimo pezzo di avventura azzurra: "Questa è una squadra viva, non è un caso che prendi gol e dopo un minuto vai là e ci provi, la squadra non si è buttata giù, ha fatto ciò che doveva - spiega ancora il Ct - Loro ci hanno sorpresi perché venivano uomo su uomo ma ogni volta che noi abbiamo trovato i due attaccanti arrivavamo facilmente in porta. Però questa squadra non può mancare di solidità, ma è una cosa che devo sistemare io anche se non c’è tempo. Questi giocatori sono abituati ad andare sui riferimenti ma noi vogliamo fare qualcosa di diverso. Anche oggi sulla loro palla lunga facevamo fatica, poi l’abbiamo corretta ma è una cosa da migliorare, lo ripeto, facciamo i complimenti a questi ragazzi perché è stata una partita folle ma ci abbiamo messo il cuore".