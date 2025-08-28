Inserita nel girone da cinque e sconfitta pesantemente all'esordio a Oslo, l'Italia ha conquistato i primi tre punti nelle qualificazioni mondiali battendo 2-0 la Moldavia e poi ha vinto (alla prima di Gattuso in panchina) 5-0 contro l'Estonia a Bergamo. Ora l'appuntamento a Debrecen con Israele. Ecco risultati e calendario dell'Italia e di tutti i gironi europei verso i prossimi Mondiali