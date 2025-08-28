Israele-Italia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Seconda sfida della tranche di settembre per l'Italia di Gattuso che affronta a Debrecen Israele per continuare la rincorsa ai Mondiali. Il Ct cambia due uomini: dentro Mancini per Calafiori, gioca Locatelli al posto di Zaccagni nel 3-5-2 con Retegui e Kean dal 1'. Israele con Biton come riferimento più avanzato. Calcio d'inizio alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ISRAELE (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT Ben Shimon
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. CT Gattuso
Qualificazioni ai Mondiali 2026, le partite su Sky
E' tornato il grande calcio internazionale suSky e in streaming su NOW. FIno a martedì 9 settembre appuntamento con le partite di qualificazioni ai Campionati del Mondo 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.
Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi su SkyVai al contenuto
Lo spogliatoio dell'Italia a Debrecen
Qualificazioni mondiali 2026: gironi, squadre e calendario delle partite
Inserita nel girone da cinque e sconfitta pesantemente all'esordio a Oslo, l'Italia ha conquistato i primi tre punti nelle qualificazioni mondiali battendo 2-0 la Moldavia e poi ha vinto (alla prima di Gattuso in panchina) 5-0 contro l'Estonia a Bergamo. Ora l'appuntamento a Debrecen con Israele. Ecco risultati e calendario dell'Italia e di tutti i gironi europei verso i prossimi Mondiali
Italia, il calendario del girone di qualificazione al MondialeVai al contenuto
Mondiali 2026, la classifica dell'Italia e dei gironi di qualificazione europei
Slovacchia davanti alla Germania, Belgio momentaneamente secondo (ma con una partita in meno), Spagna a punteggio pieno: cosa dicono le classifiche dei gironi di qualificazione? Intanto, il cammino della nuova Italia di Gattuso riparte con una vittoria: 5-0 all'Estonia, lunedì 8 a Debrecen c'è la sfida a Israele. Nel girone degli Azzurri domina la Norvegia a punteggio pieno (4 vittorie su 4). Ecco cosa serve per qualificarci e le classifiche dei vari gruppi
Slovacchia davanti alla Germania: le classifiche delle qualificazioni MondialiVai al contenuto
La formazione dell'Italia in grafica
Israele, le scelte di formazione
Il Ct Ben Shimon manda in campo Biton come terminale offensivo. Alle sue spalle il trio di trequartisti composto da Khalaili, Gloukh e Solomon
Mondiali 2026, le squadre qualificate e i gironi dall'Europa al Sud America
Sono 18 le nazionali qualificate al Mondiale 2026 di calcio che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada: accanto ai tre Paesi organizzatori ha staccato il pass anche la Tunisia che si aggiunge a Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Australia, Uzbekistan, Giordania, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda, Marocco e Iran. Di seguito anche i regolamenti di qualificazione delle sei confederazioni e tutto quello che c'è da sapere sui Mondiali del 2026
Mondiali 2026, c'è un'altra qualificataVai al contenuto
Italia, le scelte di formazione
Due cambi per Gattuso rispetto al match contro l'Estonia. Il Ct schiera un 3-5-2, out Calafiori e dentro Mancini. Un centrocampista in più, Locatelli, al posto di Zaccagni. Politano a tutta fascia a destra. Coppia d'attacco Kean-Retegui
Le formazioni ufficiali
ISRAELE (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT Ben Shimon
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. CT Gattuso
Statistiche e curiosità
L'Italia affronta Israele per l'ottava volta nella sua storia: il bilancio finora racconta di 6 vittorie azzurre e un pareggio (0-0 nella fase finale dei Mondiali di Messico '70
Il precedente più recente
Il precedente più recente risale a poco meno di un anno fa: il 14 ottobre 2024 a Udine la Nazionale italiana si era imposta 4-1 in un match valido per la Nations League (doppietta di Di Lorenzo e gol di Retegui e Frattesi).
Italia, 20 gol segnati in 7 gare con Israele
Complessivamente, nelle 7 partite giocate contro Israele, l'Italia ha segnato 20 gol subendone 5.
Israele manca dai Mondiali da Messico '70
L’obiettivo di Israele è quello di ritrovare la partecipazione a una edizione dei campionati del Mondo dopo quella di Messico 1970.
Israele in piena corsa qualificazione
Lemikin e compagni sono in piena corsa almeno per guadagnarsi la seconda posizione. Su 4 partite sin qui disputate 3 vittorie e 1 sola sconfitta con la capolista Norvegia.
Israele ha segnato ben undici gol in queste qualificazioni
Undici gol fatti e sei subiti. Questo il bottino di Israele che, come detto, è reduce dal 4 a 0 con cui ha sconfitto la Moldovia lo scorso venerdi grazie alle reti di Peretz e Solomon nel primo tempo, Baribo e Gloukh nella ripresa
Tre successi per Israele in queste qualificazioni
Oltre al successo con la Moldovia, Israele ha battuto per due volte l’Estonia, per 2 a 1 e 3 a 1. Sarà il primo confronto con gli azzurri in questo girone di qualificazione
La classifica del Girone I
La classifica del grione I vede al comando la Norvegia a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite, a seguire Israele che di punti ne ha 9, subito dietro l’Italia con 6 punti, ma con una gara in meno rispetto alle dirette rivali. Più attardare Estonia (3) e Moldavia (0).