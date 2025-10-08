Qualificazioni Mondiali e amichevoli su Sky

Su Sky e in streaming su NOW da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Inoltre, due amichevoli internazionali: Inghilterra-Galles (9 ottobre) e Norvegia-Nuova Zelanda (14 ottobre). Aggiornamenti per tutta la settimana con studi e collegamenti su Sky Sport 24, con gli highlights e i contenuti live anche su skysport.it

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE EUROPEI