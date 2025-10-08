Qualificazioni Mondiali e amichevoli su Sky. Il programmaguida tv
Su Sky e in streaming su NOW da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Inoltre, due amichevoli internazionali: Inghilterra-Galles (9 ottobre) e Norvegia-Nuova Zelanda (14 ottobre). Aggiornamenti per tutta la settimana con studi e collegamenti su Sky Sport 24, con gli highlights e i contenuti live anche su skysport.it
Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre, appuntamento con le Qualificazioni ai Mondiali 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.
Qualificazioni Mondiali, giovedì otto partite
Giovedì sera si apre la settima giornata di qualificazioni con 8 partite in programma. Alle 18 Finlandia-Lituania (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio); alle 20.45 Repubblica Ceca-Croazia (Sky Sport Mix) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), altre sei partite da vivere in contemporanea: Scozia-Grecia, Bielorussia-Danimarca, Malta-Paesi Passi, Cipro-Bosnia Erzegovina, Austria-San Marino e Isole Faroe-Montenegro.
Il programma di venerdì 10 ottobre
Venerdì 10 ottobre in scena alle 16 Kazakistan-Liechtenstein (Sky Sport Calcio). Alle 20.45 altri sette incontri: Germania-Lussemburgo (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Irlanda del Nord-Slovacchia, Svezia-Svizzera, Kosovo-Slovenia, Francia-Azerbaigian, Islanda-Ucraina e Belgio-Macedonia del Nord.
Il programma di sabato 11 ottobre
Sabato 11 in campo le seguenti nazionali: alle 15 Lettonia-Andorra (Sky Sport 256), alle 18 Norvegia-Israele (Sky Sport Calcio) e Ungheria-Armenia (Sky Sport Arena e Sky Sport 256). Alle 20.45 toccherà a Spagna-Georgia (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Bulgaria-Turchia, Portogallo-Repubblica d’Irlanda e Serbia-Albania. Estonia-Italia sarà trasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio.
Il programma di domenica 12 ottobre
Domenica 12 ottobre in programma i primi otto match dell’ottava giornata di qualificazioni: alle 15 San Marino-Cipro (Sky Sport Mix), alle 18 Paesi Bassi-Finlandia (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Scozia-Bielorussia e Isole Faroe-Repubblica Ceca. Quattro le partite delle 20.45: Danimarca-Grecia (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Lituania-Polonia, Romania-Austria e Croazia-Gibilterra.
Il programma di lunedì 13 ottobre
Lunedì 13 ottobre ancora grandi appuntamenti: alle 20.45 Islanda-Francia (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Irlanda del Nord-Germania, Slovacchia-Lussemburgo, Svezia-Kosovo, Slovenia-Svizzera, Ucraina-Azerbaigian, Galles-Belgio e Macedonia del Nord-Kazakistan.
Il programma di martedì 14 ottobre
Martedì 14 ottobre il giorno conclusivo. Alle 18 Estonia-Moldavia (Sky Sport Calcio); alle 20.45 Portogallo-Ungheria (Sky Sport Arena) e, con Diretta Gol, anche Spagna-Bulgaria, Turchia-Georgia, Repubblica d’Irlanda-Armenia, Lettonia-Inghilterra e Andorra-Serbia. A mezzanotte la differita della sfida tra Italia e Israele su Sky Sport Calcio.
Su Sky due amichevoli: Inghilterra-Galles e Norvegia-Nuova Zelanda
In campo anche le grandi amichevoli internazionali. Giovedì 9 ottobre, alle 20.45, l’incontro tra Inghilterra e Galles (Sky Sport Arena), mentre martedì 14 alle 18, sarà la volta di Norvegia-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena).
Qualificazioni Mondiali, la programmazione su Sky e NOW
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
- Alle 18: FINLANDIA-LITUANIA, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon
- Alle 20.45: REPUBBLICA CECA-CROAZIA, Sky Sport Mix e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti
- DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
SCOZIA-GRECIA
BIELORUSSIA-DANIMARCA
MALTA-PAESI BASSI
CIPRO-BOSNIA ERZEGOVINA
AUSTRIA-SAN MARINO
ISOLE FAROE-MONTENEGRO
- Dalle 20: Studio Prepartita con Sara Benci e Stefano De Grandis
VENERDÌ 10 OTTOBRE
- Alle 16: KAZAKISTAN-LIECHTENSTEIN, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Morelli
- Alle 20.45: GERMANIA-LUSSEMBURGO, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano
- DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
IRLANDA DEL NORD-SLOVACCHIA
SVEZIA-SVIZZERA
KOSOVO-SLOVENIA
FRANCIA-AZERBAIGIAN
ISLANDA-UCRAINA
BELGIO-MACEDONIA DEL NORD
- Dalle 20: Studio prepartita con Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino
SABATO 11 OTTOBRE
- Alle 15: LETTONIA-ANDORRA, Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Peppe Di Giovanni
- Alle 18: NORVEGIA-ISRAELE, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Matteo Marceddu
- Alle 18: UNGHERIA-ARMENIA, Sky Sport Arena, Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Poggi
- Alle 20.45: SPAGNA-GEORGIA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera
- DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
BULGARIA-TURCHIA
PORTOGALLO-REPUBBLICA D’IRLANDA
SERBIA-ALBANIA
- Alle 24 (differita): ESTONIA-ITALIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
- Dalle 20: Studio prepartita con Roberta Noè, Stefano De Grandis e Beppe Bergomi
DOMENICA 12 OTTOBRE
- Alle 15: SAN MARINO-CIPRO, Sky Sport Mix e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli
- Alle 18: PAESI BASSI-FINLANDIA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti
- DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
SCOZIA-BIELORUSSIA
ISOLE FAROE-REPUBBLICA CECA
- Alle 20.45: DANIMARCA-GRECIA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone
- DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
LITUANIA-POLONIA
ROMANIA-AUSTRIA
CROAZIA-GIBILTERRA
- Dalle 20: Studio prepartita con Roberta Noè e Paolo Ciarravano
LUNEDÌ 13 OTTOBRE
- Alle 20.45: ISLANDA-FRANCIA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan
- DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
IRLANDA DEL NORD-GERMANIA
SLOVACCHIA-LUSSEMBURGO
SVEZIA-KOSOVO
SLOVENIA-SVIZZERA
UCRAINA-AZERBAIGIAN
GALLES-BELGIO
MACEDONIA DEL NORD-KAZAKISTAN
- Dalle 20: Studio prepartita con Mario Giunta, Nicola Roggero e Gianfranco Teotino
MARTEDÌ 14 OTTOBRE
- Alle 18: ESTONIA-MOLDAVIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon
- Alle 20.45: PORTOGALLO-UNGHERIA, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile
- DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
SPAGNA-BULGARIA
TURCHIA-GEORGIA
REPUBBLICA D’IRLANDA-ARMENIA
LETTONIA-INGHILTERRA
ANDORRA-SERBIA
- Ore 24 (differita): ITALIA-ISRAELE, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
- Dalle 20: Studio prepartita con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino
Amichevoli, la programmazione su Sky
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
- Alle 20.45: INGHILTERRA-GALLES, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan
MARTEDÌ 14 OTTOBRE
- Alle 18: NORVEGIA-NUOVA ZELANDA, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero