Estonia-Italia, Gattuso in conferenza LIVE
Giornata di vigilia per gli Azzurri, che sabato alle 20.45 a Tallinn affrontano un altro impegno nelle qualificazioni mondiali. Una partita introdotta in conferenza stampa dal CT Gennaro Gattuso: segui in diretta le sue parole sul nostro liveblog
Tra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa di Gennaro Gattuso insieme a Riccardo Calafiori
I debuttanti in Nazionale con meno presenze in A
Quali sono i giocatori che sono stati convocati in Nazionale con il minor numero di partite giocate nel campionato di Serie A? Se pensate che il primato sia di Pio Esposito vi siete avvicinati
Quattro giocatori hanno debuttato in Nazionale senza aver mai debuttato in AVai al contenuto
Gli "italiani" in campo in questi giorni
La Serie A è ferma, ma tanti dei suoi protagonisti sono impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali. Ieri tanti gol "italiani": ecco il riepilogo di chi ha giocato (quanti minuti) e chi ha segnato, squadra per squadra
Tutti i giocatori di A in campo con le nazionali: minuti giocati, gol e assistVai al contenuto
Come vanno le qualificazioni nel resto del mondo
Intanto ieri si è qualificata aritmeticamente al Mondiale la ventesima squadra (saranno 48 in tutto): è l'Algeria, che torna a un Mondiale dopo 12 anni. Qui tutte le squadre che hanno già staccato il pass finora:
Mondiali 2026, ecco la 20^ nazionale qualificataVai al contenuto
Ma si gioca anche oggi: la Diretta Gol su Sky
E su Sky potete non perdervi nemmeno un gol: oggi alle 16 si parte con Kazakistan-Liechtenstein (Sky Sport Calcio), poi alle 20.45 altri sette incontri: Germania-Lussemburgo (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Irlanda del Nord-Slovacchia, Svezia-Svizzera Kosovo-Slovenia, Francia-Azerbaigian, Islanda-Ucraina e Belgio-Macedonia del Nord
Le partite di ieri: il 10-0 dell'Austria
Le partite di qualificazione delle nazionali europee sono iniziate ieri: l'Austria ne ha fatti 10 a San Marino (4 di Arnautovic), la Danimarca 6 alla Bielorussia (2 di Hojlund). Tutto facile anche per l'Olanda, la Scozia ha rimontato la Grecia (con due "italiani" in gol). Clamoroso tracollo del Montenegro nel nuovo Ct Mirko Vucinic, sconfitto 4-0 da Far Oer
Austria e Danimarca esagerate, Croazia fermata sullo 0-0Vai al contenuto
Il percorso dell'Italia (e i prossimi impegni)
Inserita nel girone da cinque e sconfitta pesantemente all'esordio a Oslo, l'Italia si è risollevata con tre vittorie, battendo 2-0 la Moldavia, 5-0 l'Estonia (alla prima di Gattuso in panchina) e 5-4 Israele al termine di una partita folle. Adesso la attendono gli impegni contro Estonia e nuovamente Israele, alle quali Gattuso ha "segnato" 10 gol in due partite
Qualificazioni Mondiali: risultati e calendario delle prossime partiteVai al contenuto
Il punto sul girone dell'Italia
Gli Azzurri inseguono la qualificazione, nel senso che nel girone inseguono la Norvegia, prima con 6 punti in più (ma anche una partita in più giocata) e con - al momento - una differenza reti quasi impareggiabile. Il primo posto nel girone è quello che garantisce la qualificazione diretta. Per l'Italia, seconda a pari punti con Israele, sono vietati innanzitutto passi falsi. E poi bisogna sperare che la Norvegia ne commetta almeno uno... per poi provare a batterla nello scontro diretto. Per conoscere il regolamento (chi va al Mondiale) e le classifiche di tutti i gironi, ecco il link perfetto:
Domani Estonia-Italia: oggi alle 18.15 parla Gattuso
L'Italia torna in campo per le qualificazioni al Mondiale del 2026: due gli impegni che attendono gli Azzurri, le sfide contro Estonia (domani, sabato 11 ottobre) e Israele (martedì 14). Alla vigilia della gara contro l'Estonia, a Tallinn, il Ct Gattuso parla in conferenza stampa. Appuntamento oggi alle 18.15 e qui seguiremo live le sue parole