Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite: date e orariqual. mondiali
Introduzione
Tempo di nazionali: i campionati si fermano per la seconda sosta di questa stagione (dal 6 al 15 ottobre) per permettere alle nazionali di giocare le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Si gioca ovunque, in giro per il mondo: si parte con le gare delle nazionali africane ed asiatiche, poi da giovedì 9 ottobre tocca alle europee, con l'Italia che affronterà Estonia e Israele, impegnata nella rincorsa alla Norvegia che guida il suo gruppo. Ecco, giorno per giorno, tutte le partite di qualificazioni Mondiali previste.
Quello che devi sapere
Mercoledì 8 ottobre
Qualificazioni CAF
- Etiopia-Guinea Bissau, ore 15
- Eswatini-Angola, ore 15
- Libia-Capo Verde, ore 15
- Mauritius-Camerun, ore 15
- Gibuti-Egitto, ore 18
- Rep. Centrafricana-Ghana, ore 18
- Ciad-Mali, ore 18
- Comoros-Madagascar, ore 18
- Sierra Leone-Burkina Faso, ore 18
- Niger-Congo, ore 21
- Tanzania-Zambia, ore 21
Qualificazioni AFC
- Oman-Qatar, ore 17
- Indonesia-Arabia Saudita, ore 19.15
Giovedì 9 ottobre
Qualificazioni UEFA
- Bielorussia-Danimarca (Gruppo C), ore 20.45
- Scozia-Grecia (Gruppo C), ore 20.45
- Finlandia-Lituania (Gruppo G), ore 18
- Malta-Olanda (Gruppo G), ore 20.45
- Austria-San Marino (Gruppo H), ore 20.45
- Cipro-Bosnia Erzegovina (Gruppo H), ore 20.45
- Repubblica Ceca-Croazia (Gruppo L), ore 20.45
- Faroe-Montenegro (Gruppo L), ore 20.45
Qualificazioni CAF
- Burundi-Kenya, ore 15
- Botswana-Uganda, ore 18
- Mozambico-Guinea, ore 18
- Somalia-Algeria, ore 18
- Liberia-Namibia, ore 18
- Malawi-Guinea Equatoriale, ore 18
Venerdì 10 ottobre
Qualificazioni UEFA
- Germania-Lussemburgo (Gruppo A), ore 20.45
- Irlanda del Nord-Slovacchia (Gruppo A), ore 20.45
- Kosovo-Slovenia (Gruppo B), ore 20.45
- Svezia-Svizzera (Gruppo B), ore 20.45
- Francia-Azerbaigian (Gruppo D), ore 20.45
- Islanda-Ucraina (Gruppo D), ore 20.45
- Kazakistan-Liechtenstein (Gruppo I), ore 16
- Belgio-Macedonia del Nord (Gruppo I), ore 20.45
Qualificazioni CAF
- Sud Sudan-Senegal, ore 14
- Sudan-Mauritania, ore 15
- Togo-Rep.Dem.Congo, ore 15
- Ruanda-Benin, ore 15
- Gambia-Gabon, ore 15
- Seychelles-Costa d'Avorio, ore 15
- Sao Tome e Principe-Tunisia, ore 18
- Lesotho-Nigeria, ore 18
- Zimbabwe-Sudafrica, ore 18
Qualificazioni CONCACAF
- Nicaragua-Haiti, ore 2
- Honduras-Costarica, ore 4
- Suriname-Guatemala, ore 23
Sabato 11 ottobre
Qualificazioni UEFA
- Bulgaria-Turchia (Gruppo E), ore 20.45
- Spagna-Georgia (Gruppo E), ore 20.45
- Ungheria-Armenia (Gruppo F), ore 18
- Portogallo-Irlanda (Gruppo F), ore 20.45
- Norvegia-Israele (Gruppo I), ore 18
- Estonia-ITALIA (Gruppo I), ore 20.45
- Lettonia-Andorra (Gruppo K), ore 18
- Serbia-Albania (Gruppo K), ore 20.45
Qualificazioni CONCACAF
- Bermuda-Trinidad e Tobago, ore 00.00
- Curacao-Giamaica, ore 01.00
- El Salvador-Panama, ore 03.00
Qualificazioni AFC
- Emirati Arabi Uniti-Oman, ore 19.15
- Iraq-Indonesia, ore 21.30
Domenica 12 ottobre
Qualificazioni UEFA
- Scozia-Bielorussia (Gruppo C), ore 18
- Danimarca-Grecia (Gruppo C), ore 20.45
- Olanda-Finlandia (Gruppo G), ore 18
- Lituania-Polonia (Gruppo G), ore 20.45
- San Marino-Cipro (Gruppo H), ore 15
- Romania-Austria (Gruppo H), ore 20.45
- Faroe-Repubblica Ceca (Gruppo L), ore 18
- Croazia-Gibilterra (Gruppo L), ore 20.45
Qualificazioni CAF
- Zambia-Niger, ore 15
- Ciad-Rep. Centrafricana, ore 18
- Burkina Faso-Etiopia, ore 21
- Gibuti-Sierra Leone, ore 21
- Egitto-Guinea Bissau, ore 21
- Ghana-Comoros, ore 21
- Mali-Madagascar, ore 21
Lunedì 13 ottobre
Qualificazioni UEFA
- Irlanda del Nord-Germania (Gruppo A), ore 20.45
- Slovacchia-Lussemburgo (Gruppo A), ore 20.45
- Slovenia-Svizzera (Gruppo B), ore 20.45
- Svezia-Kosovo (Gruppo B), ore 20.45
- Islanda-Francia (Gruppo D), ore 20.45
- Ucraina-Azerbaigian (Gruppo D), ore 20.45
- Macedonia del Nord-Kazakistan (Gruppo J), ore 20.45
- Galles-Belgio (Gruppo J), ore 20.45
Qualificazioni CAF
- Sud Sudan-Togo, ore 14
- Guinea Equatoriale-Liberia, ore 15
- Sao Tome e Principe-Malawi, ore 15
- Tunisia-Namibia, ore 15
- Lesotho-Zimbabwe, ore 18
- Camerun-Angola, ore 18
- Capo Verde-Eswatini, ore 18
- Mauritius-Libia, ore 18
Martedì 14 ottobre
Qualificazioni UEFA
- Spagna-Bulgaria (Gruppo E), ore 20.45
- Turchia-Georgia (Gruppo E), ore 20.45
- Irlanda-Armenia (Gruppo F), ore 20.45
- Portogallo-Ungheria (Gruppo F), ore 20.45
- Estonia-Moldavia (Gruppo I), ore 18
- ITALIA-Israele (Gruppo I), ore 20.45
- Andorra-Serbia (Gruppo K), ore 20.45
- Lettonia-Inghilterra (Gruppo K), ore 20.45
Qualificazioni CAF
- Seychellese-Gambia, ore 15
- Algeria-Uganda, ore 18
- Guinea-Botswana, ore 18
- Somalia-Mozambico, ore 18
- Nigeria-Benin, ore 18
- Sudafrica-Ruanda, ore 18
- Marocco-Congo, ore 21
- Rep.Dem.Congo-Sudan, ore 21
- Senegal-Mauritania, ore 21
- Gabon-Burundi, ore 21
- Costa d'Avorio-Kenya, ore 21
Qualificazioni CONCACAF
- Honduras-Haiti, ore 02.00
- Costarica-Nicaragua, ore 04.00
Qualificazioni AFC
- Qatar-Emirati Arabi Uniti, ore 19.15
- Arabia Saudita-Iraq, ore 21.30
Mercoledì 15 ottobre
Qualificazioni CONCACAF
- Curacao-Trinidad e Tobago, ore 01.00
- Giamaica-Bermuda, ore 02.00
- Panama-Suriname, ore 03.00
- El Salvador-Guatemale, ore 04.00