Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite: date e orari

qual. mondiali

Introduzione

Tempo di nazionali: i campionati si fermano per la seconda sosta di questa stagione (dal 6 al 15 ottobre) per permettere alle nazionali di giocare le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Si gioca ovunque, in giro per il mondo: si parte con le gare delle nazionali africane ed asiatiche, poi da giovedì 9 ottobre tocca alle europee, con l'Italia che affronterà Estonia e Israele, impegnata nella rincorsa alla Norvegia che guida il suo gruppo. Ecco, giorno per giorno, tutte le partite di qualificazioni Mondiali previste.


TUTTE LE CLASSIFICHE

Quello che devi sapere

Mercoledì 8 ottobre

Qualificazioni CAF

  • Etiopia-Guinea Bissau, ore 15
  • Eswatini-Angola, ore 15
  • Libia-Capo Verde, ore 15
  • Mauritius-Camerun, ore 15
  • Gibuti-Egitto, ore 18
  • Rep. Centrafricana-Ghana, ore 18
  • Ciad-Mali, ore 18
  • Comoros-Madagascar, ore 18
  • Sierra Leone-Burkina Faso, ore 18
  • Niger-Congo, ore 21
  • Tanzania-Zambia, ore 21
     

Qualificazioni AFC

  • Oman-Qatar, ore 17
  • Indonesia-Arabia Saudita, ore 19.15

1/8

Giovedì 9 ottobre

Qualificazioni UEFA

  • Bielorussia-Danimarca (Gruppo C), ore 20.45
  • Scozia-Grecia (Gruppo C), ore 20.45
  • Finlandia-Lituania (Gruppo G), ore 18
  • Malta-Olanda (Gruppo G), ore 20.45
  • Austria-San Marino (Gruppo H), ore 20.45
  • Cipro-Bosnia Erzegovina (Gruppo H), ore 20.45
  • Repubblica Ceca-Croazia (Gruppo L), ore 20.45
  • Faroe-Montenegro (Gruppo L), ore 20.45


Qualificazioni CAF

  • Burundi-Kenya, ore 15
  • Botswana-Uganda, ore 18
  • Mozambico-Guinea, ore 18
  • Somalia-Algeria, ore 18
  • Liberia-Namibia, ore 18
  • Malawi-Guinea Equatoriale, ore 18

2/8
pubblicità

Venerdì 10 ottobre

Qualificazioni UEFA

  • Germania-Lussemburgo (Gruppo A), ore 20.45
  • Irlanda del Nord-Slovacchia (Gruppo A), ore 20.45
  • Kosovo-Slovenia (Gruppo B), ore 20.45
  • Svezia-Svizzera (Gruppo B), ore 20.45
  • Francia-Azerbaigian (Gruppo D), ore 20.45
  • Islanda-Ucraina (Gruppo D), ore 20.45
  • Kazakistan-Liechtenstein (Gruppo I), ore 16
  • Belgio-Macedonia del Nord (Gruppo I), ore 20.45


Qualificazioni CAF

  • Sud Sudan-Senegal, ore 14
  • Sudan-Mauritania, ore 15
  • Togo-Rep.Dem.Congo, ore 15
  • Ruanda-Benin, ore 15
  • Gambia-Gabon, ore 15
  • Seychelles-Costa d'Avorio, ore 15
  • Sao Tome e Principe-Tunisia, ore 18
  • Lesotho-Nigeria, ore 18
  • Zimbabwe-Sudafrica, ore 18


Qualificazioni CONCACAF

  • Nicaragua-Haiti, ore 2
  • Honduras-Costarica, ore 4
  • Suriname-Guatemala, ore 23

3/8

Sabato 11 ottobre

Qualificazioni UEFA

  • Bulgaria-Turchia (Gruppo E), ore 20.45
  • Spagna-Georgia (Gruppo E), ore 20.45
  • Ungheria-Armenia (Gruppo F), ore 18
  • Portogallo-Irlanda (Gruppo F), ore 20.45
  • Norvegia-Israele (Gruppo I), ore 18
  • Estonia-ITALIA (Gruppo I), ore 20.45
  • Lettonia-Andorra (Gruppo K), ore 18
  • Serbia-Albania (Gruppo K), ore 20.45


Qualificazioni CONCACAF

  • Bermuda-Trinidad e Tobago, ore 00.00
  • Curacao-Giamaica, ore 01.00
  • El Salvador-Panama, ore 03.00


Qualificazioni AFC

  • Emirati Arabi Uniti-Oman, ore 19.15
  • Iraq-Indonesia, ore 21.30
 

4/8
pubblicità

Domenica 12 ottobre

Qualificazioni UEFA

  • Scozia-Bielorussia (Gruppo C), ore 18
  • Danimarca-Grecia (Gruppo C), ore 20.45
  • Olanda-Finlandia (Gruppo G), ore 18
  • Lituania-Polonia (Gruppo G), ore 20.45
  • San Marino-Cipro (Gruppo H), ore 15
  • Romania-Austria (Gruppo H), ore 20.45
  • Faroe-Repubblica Ceca (Gruppo L), ore 18
  • Croazia-Gibilterra (Gruppo L), ore 20.45


Qualificazioni CAF

  • Zambia-Niger, ore 15
  • Ciad-Rep. Centrafricana, ore 18
  • Burkina Faso-Etiopia, ore 21
  • Gibuti-Sierra Leone, ore 21
  • Egitto-Guinea Bissau, ore 21
  • Ghana-Comoros, ore 21
  • Mali-Madagascar, ore 21

5/8

Lunedì 13 ottobre

Qualificazioni UEFA

  • Irlanda del Nord-Germania (Gruppo A), ore 20.45
  • Slovacchia-Lussemburgo (Gruppo A), ore 20.45
  • Slovenia-Svizzera (Gruppo B), ore 20.45
  • Svezia-Kosovo (Gruppo B), ore 20.45
  • Islanda-Francia (Gruppo D), ore 20.45
  • Ucraina-Azerbaigian (Gruppo D), ore 20.45
  • Macedonia del Nord-Kazakistan (Gruppo J), ore 20.45
  • Galles-Belgio (Gruppo J), ore 20.45


Qualificazioni CAF

  • Sud Sudan-Togo, ore 14
  • Guinea Equatoriale-Liberia, ore 15
  • Sao Tome e Principe-Malawi, ore 15
  • Tunisia-Namibia, ore 15
  • Lesotho-Zimbabwe, ore 18
  • Camerun-Angola, ore 18
  • Capo Verde-Eswatini, ore 18
  • Mauritius-Libia, ore 18

6/8
pubblicità

Martedì 14 ottobre

Qualificazioni UEFA

  • Spagna-Bulgaria (Gruppo E), ore 20.45
  • Turchia-Georgia (Gruppo E), ore 20.45
  • Irlanda-Armenia (Gruppo F), ore 20.45
  • Portogallo-Ungheria (Gruppo F), ore 20.45
  • Estonia-Moldavia (Gruppo I), ore 18
  • ITALIA-Israele (Gruppo I), ore 20.45
  • Andorra-Serbia (Gruppo K), ore 20.45
  • Lettonia-Inghilterra (Gruppo K), ore 20.45


Qualificazioni CAF

  • Seychellese-Gambia, ore 15
  • Algeria-Uganda, ore 18
  • Guinea-Botswana, ore 18
  • Somalia-Mozambico, ore 18
  • Nigeria-Benin, ore 18
  • Sudafrica-Ruanda, ore 18
  • Marocco-Congo, ore 21
  • Rep.Dem.Congo-Sudan, ore 21
  • Senegal-Mauritania, ore 21
  • Gabon-Burundi, ore 21
  • Costa d'Avorio-Kenya, ore 21


Qualificazioni CONCACAF

  • Honduras-Haiti, ore 02.00
  • Costarica-Nicaragua, ore 04.00


Qualificazioni AFC

  • Qatar-Emirati Arabi Uniti, ore 19.15
  • Arabia Saudita-Iraq, ore 21.30

7/8

Mercoledì 15 ottobre

Qualificazioni CONCACAF

  • Curacao-Trinidad e Tobago, ore 01.00
  • Giamaica-Bermuda, ore 02.00
  • Panama-Suriname, ore 03.00
  • El Salvador-Guatemale, ore 04.00

8/8
pubblicità

Leggi anche

qual. mondiali

Qualificazioni Mondiali: partite, date e orari

Serie C - Lega Pro

Rimini penalizzato, come cambia la classifica

LA GUIDA

A che punto sono le qualificazioni ai Mondiali

l'elenco

Convocati Serie A: niente Senegal per Dia

coppa italia

Coppa Italia, date e orari degli ottavi di finale