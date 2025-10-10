Pulisic non si allena: è da valutare per l'Ecuador

Il centrocampista degli Stati Uniti non si è allenato nella giornata di giovedì ed è in dubbio per l'amichevole con l'Ecuador in programma nella notte italiana. Ad annunciarlo è stato Pochettino in conferenza stampa: "Abbiamo avuto alcuni problemi con qualche calciatore come Christian che non si è allenato. Dobbiamo aspettare per capire se saranno disponibili o no"

Christian Pulisic è da valutare per l'amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador. Il centrocampista del Milan nella giornata di giovedì non si è allenato per dei problemi fisici e potrebbe saltare la gara in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato alle 02:30. Ad annunciare del problema accusato da Pulisic è stato Mauricio Pochettino: "Devo comunicare che abbiamo avuto alcuni problemi con qualche giocatore, come Christian che non si è allenato oggi e Antonee Robinson - ha dichiarato il CT degli Stati Uniti in conferenza stampa -. Dobbiamo aspettare domani per capire se saranno disponibili o no". Situazione ancora incerta, con Pulisic che potrebbe saltare il primo impegno della sua nazionale. La seconda amichevole, invece, sarà contro l'Australia il 15 ottobre alle 03:00 (orario italiano).