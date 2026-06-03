Argentina, Nico Paz al lavoro per recuperare dal problema al ginocchio

Argentina, Nico Paz al lavoro per recuperare dal problema al ginocchioargentina
Dall'Argentina c'è apprensione per le condizioni di Nico Paz. Il numero 10 del Como ha subito una botta tra la tibia e il ginocchio sinistro contro il Verona ed è stato costretto a saltare le ultime due partite di campionato. Convocato dal ct Scaloni per i Mondiali, è al lavoro per recuperare dall'infortunio, come ha spiegato lui stesso con una storia su Instagram
Nico Paz lavora per recuperare dalla botta subita tra tibia e ginocchio sinistro nei minuti finali di Verona-Como che lo ha costretto a saltare le ultime due giornate di campionato. In Argentina c'è apprensione e lo staff medico sta monitorando le sue condizioni in vista dei Mondiali che inizieranno il prossimo 11 giugno. La gara d'esordio dell'Argentina è invece in programma il 17 giugno contro l'Algeria.
Nico rassicura sui social: "Non vedo l'ora di iniziare"
Con una storia postata sul proprio profilo Instagram, Nico Paz ci ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni: "Ultimi giorni di recupero, non vedo l'ora di iniziare". Frasi che fanno ben sperare l'Argentina. Tuttavia, secondo il quotidiano spagnolo AS, l'Albiceleste nel frattempo avrebbe pre-allertato Emiliano Buendia dell'Aston Villa qualora il numero 10 del Como non dovesse farcela.