Argentina, Nico Paz al lavoro per recuperare dal problema al ginocchio

Dall'Argentina c'è apprensione per le condizioni di Nico Paz. Il numero 10 del Como ha subito una botta tra la tibia e il ginocchio sinistro contro il Verona ed è stato costretto a saltare le ultime due partite di campionato. Convocato dal ct Scaloni per i Mondiali, è al lavoro per recuperare dall'infortunio, come ha spiegato lui stesso con una storia su Instagram

MONDIALI, TUTTI I CONVOCATI