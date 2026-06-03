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Argentina, Nico Paz al lavoro per recuperare dal problema al ginocchio

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©IPA/Fotogramma

Dall'Argentina c'è apprensione per le condizioni di Nico Paz. Il numero 10 del Como ha subito una botta tra la tibia e il ginocchio sinistro contro il Verona ed è stato costretto a saltare le ultime due partite di campionato. Convocato dal ct Scaloni per i Mondiali, è al lavoro per recuperare dall'infortunio, come ha spiegato lui stesso con una storia su Instagram

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Nico Paz lavora per recuperare dalla botta subita tra tibia e ginocchio sinistro nei minuti finali di Verona-Como che lo ha costretto a saltare le ultime due giornate di campionato. In Argentina c'è apprensione e lo staff medico sta monitorando le sue condizioni in vista dei Mondiali che inizieranno il prossimo 11 giugno. La gara d'esordio dell'Argentina è invece in programma il 17 giugno contro l'Algeria.

Nico rassicura sui social: "Non vedo l'ora di iniziare"

Con una storia postata sul proprio profilo Instagram, Nico Paz ci ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni: "Ultimi giorni di recupero, non vedo l'ora di iniziare". Frasi che fanno ben sperare l'Argentina. Tuttavia, secondo il quotidiano spagnolo AS, l'Albiceleste nel frattempo avrebbe pre-allertato Emiliano Buendia dell'Aston Villa qualora il numero 10 del Como non dovesse farcela.

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