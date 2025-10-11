Il Ct si ritiene molto soddisfatto della prestazione della Nazionale che ha vinto a Tallin 3-1 contro l'Estonia: "Nel calcio di oggi non ci sono gare dall'esito scontato, quindi io sono contento, bisogna dare continuità, potevamo fare più gol in questa e nelle altre gare ma l'importanto è esserci". Nota di merito per Pio Esposito al primo gol in Azzurro: "Merita tutto, un ragazzo che va su ogni pallone come se fosse quelloddella vita" HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - PAGELLE

Nonostante le notizie di una Norvegia inarrestabile dopo aver battuto Israele per 5-0, Gennaro Gattuso si gode il successo della sua Nazionale per 3-1 in Estonia: "Mi è piaciuto tutto, nessun rammarico. Partite scontate non ce ne sono, abbiamo fatto quello che dovevamo fare: poche squadre al mondo dominano per 90/95 minuti - dice - Quando giochi nella metà campo avversaria ci sta che puoi prendere qualche ripartenza, però meriti ai ragazzi, penso che stiamo facendo bene il nostro percorso, si stanno allenando molto bene e sto vedendo prestazioni molto interessanti. In tre partite potevamo segnare tantissimi gol: si possono sbagliare, ma conta la continuità. Ci sono tante cose positive, noi dobbiamo fare il nostro percorso. Non pensiamo alla Norvegia o a Israele, sappiamo quello che dobbiamo fare e ci teniamo quanto di buono fatto".



Su Pio Esposito Una nota di merito per Pio Esposito, piacevole conferma, con gol, alla seconda in Nazionale: "Si merita tutto. Quando vedi un ragazzo di quest’età, con poca esperienza, che va su ogni pallone come se fosse quello della vita - spiega - È incredibile, quando viene a legare il gioco sbaglia pochissimo, dà quantità, è un ragazzo che si fa volere bene e che sono sicuro non perderà la testa. Deve continuare, deve migliorare: l’educazione, la disciplina e il rispetto ce l'ha. Ora sta a noi e sta a lui. Ma ci scommetto, uno così la capoccia non la perde...".