E ora vediamo le nazionali che (per ora, è bene specificarlo) sono seconde nei rispettivi gruppi e formerebbero il lotto delle squadre ai playoff. Tra parentesi abbiamo indicato la loro posizione attuale nel ranking Fifa e la conseguente divisione per fasce appena vista da regolamento.

Prima fascia:

Belgio (8)

ITALIA (10)

Turchia (27)

Ucraina (28)

Seconda fascia:

Polonia (36)

Repubblica Ceca (39)

Ungheria (41)

Scozia (43)

Terza fascia:

Albania (66)

Irlanda del Nord (72)

Bosnia ed Erzegovina (73)

Kosovo (91)

Ci sono chiaramente delle precisazioni da fare: i gironi sono ancora nel vivo e alcune posizioni sono dettate (anche) dal calendario. Un esempio semplice: il Belgio è attualmente secondo ma solo a -1 dalla Macedonia e con una partita in meno, quindi virtualmente primo.