Italia verso i playoff Mondiali? Come funzionano e le possibili avversariela guida
Introduzione
L'Italia batte l'Estonia 3-1, ma anche la Norvegia non si ferma e, anzi, aumenta il gap di differenza reti con un cinquina rifilata a Israele. Nel calcio mai dire mai, e un passo falso dei norvegesi contro l'Estonia e novembre ci renderebbe nuovamente padroni del nostro destino ma, va detto, al momento lo scenario più reale è un nuovo spareggio per il ritorno ai Mondiali. Ma come funziona il meccanismo dei playoff? Chi ne prenderebbe parte? E quali sarebbero - ad oggi - le possibili avversarie degli azzurri nelle due partite di semifinale e finale? Vediamo tutte le regole
Quello che devi sapere
La situazione del girone dell'Italia
Mai dire mai, come detto, ma al momento gli azzurri sembrano indirizzati verso un nuovo playoff Mondiale. La Norvegia è davanti di 6 punti - con una partita in più e lo scontro diretto del ritorno ancora da giocare. Il problema: anche a parità di punti (se l'Italia vincesse la gara che ha in meno e battesse la Norvegia al ritorno) la principale discriminante per l'ordinamento della classifica è la differenza reti, che al momento dice Norvegia +26 e Italia +7. Un abisso. L'unico modo realistico per scavalcare Haaland &Co sarebbe battere Israele e Moldavia, sperare in un passo falso dei norvegesi contro l'Estonia e batterli al ritorno. Altrimenti sarà secondo posto.
La classifica ad oggi:
- Norvegia: 18 punti in 6 partite (diff. reti +26)
- ITALIA: 12 punti in 5 partite (diff. reti +7)
- Israele: 9 punti in 6 partite (diff. reti -1)
- Estonia: 3 punti in 6 partite (diff. reti -3)
- Moldavia: 0 punti in 5 partite (diff. reti +0)
Chi va ai playoff
Ricordiamo: allo spareggio parteciperanno tutte le dodici seconde classificate di ognuno dei dodici gironi, più le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 (che logicamente non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o al secondo posto).
Le 16 squadre sono sorteggiate in quattro distinti percorsi di spareggio: A, B, C e D. Ogni percorso prevede una semifinale secca e una finale ugualmente in gara unica. Le quattro squadre che avranno vinto questi quattro percorsi A, B, C e D volano al Mondiale del 2026.
Come funzionano i playoff
E qui entriamo nel contorto meccanismo degli spareggi. Le sedici nazionali dei playoff vengono divise in quattro fasce: le dodici seconde dei gironi delle qualificazioni sono classificate in base al loro posto nel ranking Fifa di novembre 2025: le prime quattro (come sarebbe l'Italia) in prima fascia, le quattro successive in seconda fascia e le altre quattro successive in terza. La quarta fascia è invece occupata dalle quattro ripescate della Nations League.
Da qui inizierà il sorteggio: le squadre della prima fascia saranno accoppiate con quelle della quarta per le semifinali, quelle della seconda con quelle della terza. Le squadre di prima e seconda fascia giocheranno la semifinale (in gara unica) in casa. Tradotto: l'Italia giocherebbe la semifinale in casa contro una delle quattro ripescate dalla Nations League.
E in finale? I percorsi si "incrociano" tra di loro: chi vince le semifinali tra prima/quarta fascia andrà in finale contro la vincente delle semifinali seconda/terza fascia. A determinare i possibili incroci e chi giocherà la finale in casa sarà sempre il sorteggio.
Chi sono attualmente le seconde dei gironi
E ora vediamo le nazionali che (per ora, è bene specificarlo) sono seconde nei rispettivi gruppi e formerebbero il lotto delle squadre ai playoff. Tra parentesi abbiamo indicato la loro posizione attuale nel ranking Fifa e la conseguente divisione per fasce appena vista da regolamento.
Prima fascia:
- Belgio (8)
- ITALIA (10)
- Turchia (27)
- Ucraina (28)
Seconda fascia:
- Polonia (36)
- Repubblica Ceca (39)
- Ungheria (41)
- Scozia (43)
Terza fascia:
- Albania (66)
- Irlanda del Nord (72)
- Bosnia ed Erzegovina (73)
- Kosovo (91)
Ci sono chiaramente delle precisazioni da fare: i gironi sono ancora nel vivo e alcune posizioni sono dettate (anche) dal calendario. Un esempio semplice: il Belgio è attualmente secondo ma solo a -1 dalla Macedonia e con una partita in meno, quindi virtualmente primo.
Chi sono attualmente le ripescate dalla Nations League
- Galles
- Romania
- Svezia
- Moldavia
Occhio soprattutto a questo elenco: al momento una di loro quattro è la possibile avversaria dell'Italia nell'ipotetica semifinale. Anche in questo caso - ribadiamo - tutto può cambiare nello svolgersi dei gironi: se una delle ripescate dovesse conquistare il primo o il secondo posto nel proprio gruppo allora lascerebbe la sua posizione di ripescata dalla Nations ad un'altra squadra. Mentre è dal lotto precedente delle squadre in seconda o terza fascia che potrebbe spuntare la finalista avversaria dell'Italia.