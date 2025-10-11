Infortunio alla caviglia per Kean: out al 15'

Dura solo 15’ la partita di Moise Kean, out per infortunio pochi minuti dopo l’inizio di Estonia-Italia. Per l’attaccante della Fiorentina, prima la gioia del gol che porta avanti l'Italia al 5’. Poi, al 10’, Kean appoggia in modo innaturale la caviglia destra e resta a terra dolorante. Soccorso dallo staff medico azzurro, viene portato a bordo campo e prova a rientrare ma alla fine è costretto ad arrendersi. Al suo posto dentro Esposito. Le condizioni di Kean saranno ora da valutare

