Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi

qual. mondiali

Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Occhi puntati su Norvegia-Israele (alle 18 su Sky Sport Calcio), match che interessa da vicino anche gli Azzurri. Alle 20.45 Spagna-Georgia (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Bulgaria-Turchia, Portogallo-Irlanda e Serbia-Albania

ESTONIA-ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nuova giornata di partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. E finalmente scende in campo anche l'Italia. Prima degli Azzurri, impegnati alle 20.45 contro l'Estonia, merita però di essere seguita attentamente Norvegia-Israele. La nazionale di Haaland attualmente guida il gruppo dell'Italia (che è seconda a pari punti proprio con Israele), motivo per cui il match interessa da vicino anche gli Azzurri. In campo poi anche Spagna, Portogallo e Turchia, con diversi "italiani" impegnati.. Ecco il calendario delle gare in programma oggi e come seguirle su Sky.

Le partite di sabato 11 ottobre

Qualificazioni UEFA

  • Lettonia-Andorra (Gruppo K), ore 15 - Canale 257
  • Ungheria-Armenia (Gruppo F), ore 18 - Sky Sport Arena
  • Norvegia-Israele (Gruppo I), ore 18 - Sky Sport Calcio
  • Spagna-Georgia (Gruppo E), ore 20.45 - Sky Sport Uno
  • Bulgaria-Turchia (Gruppo E), ore 20.45 - Diretta Gol
  • Portogallo-Irlanda (Gruppo F), ore 20.45 - Diretta Gol
  • Serbia-Albania (Gruppo K), ore 20.45 - Diretta Gol
  • Prepartita Uefa European Qualifiers dalle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Qualificazioni AFC

  • Emirati Arabi Uniti-Oman, ore 19.15
  • Iraq-Indonesia, ore 21.30

