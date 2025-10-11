Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Occhi puntati su Norvegia-Israele (alle 18 su Sky Sport Calcio), match che interessa da vicino anche gli Azzurri. Alle 20.45 Spagna-Georgia (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Bulgaria-Turchia, Portogallo-Irlanda e Serbia-Albania

Nuova giornata di partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. E finalmente scende in campo anche l'Italia. Prima degli Azzurri, impegnati alle 20.45 contro l'Estonia, merita però di essere seguita attentamente Norvegia-Israele. La nazionale di Haaland attualmente guida il gruppo dell'Italia (che è seconda a pari punti proprio con Israele), motivo per cui il match interessa da vicino anche gli Azzurri. In campo poi anche Spagna, Portogallo e Turchia, con diversi "italiani" impegnati.. Ecco il calendario delle gare in programma oggi e come seguirle su Sky.