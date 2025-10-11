Due rossoneri in campo, nella notte italiana tra venerdì e sabato, nell’amichevole internazionale tra Stati Uniti e Ecuador : Pulisic e Estupinan , da avversari, non si sono però nemmeno incrociati – almeno sul campo – complice un infortunio che ha costretto il terzino a concludere in anticipo la sua gara , mentre l’americano entrava solo nel finale, anche lui alle prese con un fastidio alla caviglia che si trascina da tempo. Ad Austin, in Texas, è finita 1-1 , con il vantaggio di Valencia al 24’ e il pari degli Usa firmato da Balogun al 71'. In campo da titolare anche lo juventino McKennie , sostituito al 63’.

Estupinan ko: cosa è successo

L’infortunio di Estupinan attorno alla metà del primo tempo, quando nel tentativo di contrastare Weah ha appoggiato male il piede slogandosi la caviglia sinistra: dopo le cure mediche e un primo tentativo di rimanere in campo, l’esterno del Milan si è dovuto arrendere e ha chiesto il cambio. Molto difficile che martedì, nell’amichevole contro il Messico, possa essere in campo. Problemi anche per Pulisic entrato solo nel finale per precauzione, dopo che alla vigilia il suo Ct, Pochettino, aveva riferito di “un piccolo problema alla caviglia di cui ha sofferto durante la pre-stagione”. Dopo l’allenamento di mercoledì la caviglia dell’attaccante del Milan era un po’ gonfia; saltata la seduta successiva, Pulisic ha giocato solo 17’ per non correre rischi.