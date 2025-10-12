Olanda e Croazia di nuovo in campo: il programma

Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. In questa domenica altre otto gare. In campo oggi anche l’Olanda contro la Finlandia, la Danimarca che ospita la Grecia e la Croazia che aspetta in casa Gibilterra. Il quadro per seguire tutto su Sky Sport, anche con l'opzione Diretta Gol

Un’altra giornata di qualificazioni Mondiali da seguire su Sky Sport, in questa domenica. Dopo il match vinto dall’Italia sull’Estonia, oggi tornano in campo altre big come Olanda e Croazia. E da non perdere pure i match di Scozia, Danimarca, Polonia e Austria. Ecco tutto il programma completo e dove seguire le partite sui canali Sky.