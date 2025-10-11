Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: ok Portogallo e Spagna, goleada Turchia
CR7 sbaglia un rigore ma il suo Portogallo vince comunque nel recupero con un gol di Neves. Vittoria per l'Italia, ma anche per la Norvegia. Ok la Spagna, sempre davanti nel proprio girone alla Turchia che ne fa sei alla Bulgaria. Vittoria pesante dell'Albania contro la Serbia
- I4' Kean (I), 38' Retegui (I), 74' Pio Esposito (I), 76' Sappinen (E)
- 18' aut. Khalaili, 27', 63' e 72' Haaland, 28' aut. Nachmias
- 24' Pino, 64' Oyarzabal
- 11' Guler (T), 13' Kirilov (B), 49' aut. Popov (B), 51' e 56' Yildiz (T), 65' Celik (T), 90'+6 Kahveci (T)
- 90'+1 Neves
- 56' Lukacs, 90'+4 Gruber
- 45'+2 Manaj
- 33' Nicolas (A), 41' Zelenkovs (L), 55' rig. Gustkovskis (L), 78' Olivera (A)