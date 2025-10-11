Esplora tutte le offerte Sky
Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: ok Portogallo e Spagna, goleada Turchia

CR7 sbaglia un rigore ma il suo Portogallo vince comunque nel recupero con un gol di Neves. Vittoria per l'Italia, ma anche per la Norvegia. Ok la Spagna, sempre davanti nel proprio girone alla Turchia che ne fa sei alla Bulgaria. Vittoria pesante dell'Albania contro la Serbia

LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI

    Infortunio alla caviglia per Kean: out al 15'

    qual. mondiali

    Dura solo 15’ la partita di Moise Kean, out per infortunio pochi minuti dopo l’inizio di...

    Oggi anche Norvegia-Israele: il programma

    qual. mondiali

    Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le...

    Infortunio per Estupinan, Pulisic gioca solo 17'

    amichevole

    Brutte notizie per Allegri dall'amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador: distorsione alla caviglia...