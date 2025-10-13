Stiamo parlando delle vincitrici di tutti i gironi dell'ultima edizione. Spieghiamoci meglio: si tratta della vincitrice del gruppo 1 di Lega A, la vincitrice del gruppo 2 di Lega A, la vincitrice del gruppo 3 di Lega A e la vincitrice del gruppo 4 di Lega A, seguite dalle vincitrici dei gruppi 1, 2, 3 e 4 di Lega B, da quelle dei gruppi 1, 2, 3 e 4 di Lega C e dalle vincitrici dei gruppi 1 e 2 di Lega D. Dopo di loro si passerà a tutte le altre del ranking generale dell'ultima Nations League: dunque le seconde classificate dei gironi di lega A (come l'Italia), le terze di Lega A, le quarte di Lega A e così via per ogni lega. In sostanza quelle che vedete nella foto qui sotto: è questa la "graduatoria" da cui usciranno le ripescate.

C'è un però: alcune di loro andranno sicuramente al Mondiale come prime dei propri gironi di qualificazione o, al massimo, agli spareggi come seconde. Nella grafica sono quelle evidenziate in giallo: cioè le squadre attualmente prime o seconde nel proprio gruppo.

Occhio allora a quelle in blu: sono loro quelle della graduatoria che sarebbero (al momento) ripescate, in quanto fuori dalle prime due posizioni dei loro gironi di qualificazione. Guardate soprattutto la casella di San Marino: attualmente è la prima delle non ripescate.