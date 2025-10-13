A San Marino conviene perdere con più gol di scarto possibili per andare ai playoffqualificazioni
Introduzione
Sembra un paradosso ma - numeri alla mano - è l'unica strada per la piccola nazionale di riuscire ad accedere al playoff Mondiale. Tutto questo si spiega col format degli spareggi che abbraccerà anche quattro squadre ripescate dall'ultima Nations League. Nell'edizione 2024/25 del torneo San Marino aveva fatto l'impresa registrando due delle tre vittorie della sua intera storia calcistica e vincendo il gruppo 1 della Lega D: un trionfo che l'ha fatta entrare nella "graduatoria" delle possibili ripescate. Al momento c'è solo una squadra che la precede e, curiosamente, è quella che sarà la sua ultima avversaria nel girone. Ma come funziona il meccanismo? E quali sono le regole? Ecco il quadro completo ricordando che proprio San Marino potrebbe essere l'avversaria dell'Italia nelle semifinali…
Quello che devi sapere
La situazione del gruppo H delle qualificazioni
Intanto partiamo dalla fotografia. Austria, Bosnia ed Erzegovina e Romania sono in piena lotta per i primi due posti del girone in ottica qualificazione diretta al Mondiale e accesso agli spareggi. A tutte e tre mancano due partite da giocare, tutte in programma nella prossima pausa di novembre. San Marino è invece ultimissima con zero punti e un abissale -31 di differenza reti, ma ha ancora chance di fare i playoff come ripescata. A patto di determinati incastri. Intanto ecco la classifica
- Austria 15 pt (6 giocate, +16 diff. reti)
- Bosnia ed Erzegovina 13 pt (6 giocate, +8 diff. reti)
- Romania 10 pt (6 giocate, +5 diff. reti)
- Cipro 8 pt (7 giocate, +2 diff. reti)
- San Marino 0 pt (7 giocate, -31 diff. reti)
Il calendario di novembre:
- Cipro-Austria
- Bosnia ed Erzegovina-Romania
- Austria-Bosnia ed Erzegovina
- Romania-San Marino
Ma come funzionano i playoff?
Prima di passare a vari incastri è bene ricordare il meccanismo: allo spareggio parteciperanno tutte le dodici seconde classificate di ognuno dei dodici gironi, più le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25, ma attenzione: vengono ripescate dalla Nations solo le squadre che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o al secondo posto, vale a dire quelle che hanno già ottenuto il pass Mondiali o il pass playoff dal percorso canonico di qualificazioni.
Sì, ma come vengono ripescate le 4 di Nations?
Stiamo parlando delle vincitrici di tutti i gironi dell'ultima edizione. Spieghiamoci meglio: si tratta della vincitrice del gruppo 1 di Lega A, la vincitrice del gruppo 2 di Lega A, la vincitrice del gruppo 3 di Lega A e la vincitrice del gruppo 4 di Lega A, seguite dalle vincitrici dei gruppi 1, 2, 3 e 4 di Lega B, da quelle dei gruppi 1, 2, 3 e 4 di Lega C e dalle vincitrici dei gruppi 1 e 2 di Lega D. Dopo di loro si passerà a tutte le altre del ranking generale dell'ultima Nations League: dunque le seconde classificate dei gironi di lega A (come l'Italia), le terze di Lega A, le quarte di Lega A e così via per ogni lega. In sostanza quelle che vedete nella foto qui sotto: è questa la "graduatoria" da cui usciranno le ripescate.
C'è un però: alcune di loro andranno sicuramente al Mondiale come prime dei propri gironi di qualificazione o, al massimo, agli spareggi come seconde. Nella grafica sono quelle evidenziate in giallo: cioè le squadre attualmente prime o seconde nel proprio gruppo.
Occhio allora a quelle in blu: sono loro quelle della graduatoria che sarebbero (al momento) ripescate, in quanto fuori dalle prime due posizioni dei loro gironi di qualificazione. Guardate soprattutto la casella di San Marino: attualmente è la prima delle non ripescate.
Gli incastri del gruppo H e perché San Marino deve perdere (male)
Classifica del girone H e "graduatoria" delle ripescate alla mano, a San Marino serve che la Romania (in blu tra le attuali ripescate) finisca prima o seconda nel gruppo. Motivo semplice: se accadesse la casella della Romania diventerebbe gialla (come qualificata diretta al Mondiale o ai playoff come seconda del proprio girone di qualificazioni) liberando dunque un posto per la successiva squadra in lista, cioè proprio San Marino. E contro chi giocherà la sua ultima e unica partita rimasta in calendario San Marino? Indovinato: la Romania.
Ecco perché perdere, e magari con un pesante scarto di gol (ricordiamo che a parità di punti nel girone è proprio la differenza reti la principale discriminante di ordinamento della classifica) massimizzerebbe le possibilità di playoff di San Marino.
Curiosità bonus: se l'Italia non dovesse farcela a scavalcare la Norvegia chiudendo al secondo posto, per gli azzurri si aprirebbero le porte di un nuovo playoff. Da regolamento l'accoppiamento della semifinale per Gattuso &Co sarebbe proprio contro una delle quattro ripescate di Nations. Chissà, magari proprio San Marino…