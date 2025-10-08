La festa è scattata dopo il 3-0 contro eSwatini, nelle qualificazioni africane al prossimo Mondiale. Capo Verde ha vinto aritmeticamente il suo girone, precedendo in classifica il ben più quotato Camerun, e per la prima volta nella sua storia ha staccato il biglietto per il Mondiale. Si tratta del Paese più piccolo mai qualificatosi. Ma su questi due punti – la “prima volta” e “il Paese più piccolo” – andrebbero fatte delle precisazioni. E se al Mondiale ci saranno il difensore reclutato tramite LinkedIn e il capocannoniere-eroe Livramento (lo ricordate al Verona?) non vedremo invece Totti e Platini, che con Capo Verde hanno giocato nel 2017...