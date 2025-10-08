Italia-Israele, il risultato in diretta LIVE
La Nazionale di Gattuso torna in campo a Udine per blindare il secondo posto nel girone ed assicurarsi i playoff. Al Bluenergy arriva Israele. Coppia d'attacco con Retegui e Raspadori nel 3-5-2 che vede Cambiaso e Dimarco esterni. Locatelli da play
Italia-Israele, tensione a Udine dopo la manifestazione pro Palestina. VIDEO
Dopo il corteo per protestare contro lo svolgimento della sfida tra la nostra Nazionale e Israele, un gruppo di manifestanti ha tentato di deviare dal percorso stabilito (all'altezza di piazza primo Maggio a Udine) per sfondare il cordone di polizia e tentare di raggiungere lo stadio. Contro la polizia sono piovuti petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto con un cordone di agenti in tenuta antisommossa e gli idranti
Udine, tensioni dopo la manifestazione Pro Pal. VIDEO
12' - Protesta Israele per un colpo subito da Baribo ad opera di Mancini ma l'arbitro lascia proseguire
10' - A iniziato a spingere con una certa insistenza l'Italia, gran conclusione di Cambiaso dal limite dell'area e palla fuori di pochissimo
6' - Prima opportunità per l'Italia, Tonali da sinistra in mezzo per Retegui che calcia di prima intenzione, palla fuori non di molto
4' - Inizio tutto sommato guardingo per entrambe le squadre che non vogliono sbilanciarsi
Minuto di raccoglimento per i tre Carabinieri vittima di una esplosione
Inni nazionali
Quasi tutto pronto per Italia-Israele a Udine
Mateo Retegui è salito a 8 gol in Nazionale dopo la rete realizzata contro l'Estonia nello scorso turno delle qualificazioni europee ai Mondiali.
Udogie: "Questi tifosi ci aiuteranno a vincere"
"Sappiamo l'importanza della partita, pronti a dare il massimo dal primo minuto e a conquistare i 3 punti. So che questo stadio spinge quando le cose vanno bene. I tifosi saranno dietro di noi e ci aiuteranno a vincere"
Italia-Armenia 5-1, cronaca e tabellino: quarta vittoria consecutiva per gli Azzurrini
Partita perfetta dell'Italia U21 di Baldini che a Cremona batte per 5-1 l'Armenia conquistando la quarta vittoria su quattro nelle qualificazioni agli Europei 2027. Dopo aver sprecato un rigore con Ndour nel primo tempo, gli Azzurrini l'hanno sbloccata nella ripresa con Dagasso, poi la doppietta di Camarda e le reti di Fini e di Ekhator. Nell'Armenia in gol Vardanyan. Italia a punteggio pieno nel girone E insieme alla Polonia
Italia-Armenia U21 LIVE
Bonucci: "Abbiamo avuto segnali importanti dalla squadra"
"Segnali importanti dalla squadra, abbiamo fatto due buoni allenamenti - dice alla Rai - Sappiamo che Israele è una squadra forte e che giocherà sulle ripartenze, ma vogliamo portare a casa i tre punti".
Tre panchine con l'Italia e altrettante vittorie per Gennaro Gattuso: questa sera, in caso di successo a Udine contro Israele, gli Azzurri conquisterebbero quanto meno i playoff per la qualificazione al Mondiale 2026.
L'arrivo degli Azzurri al Bluenergy Stadium
Lo spogliatoio dell'Italia a Udine
Mondiali 2026, la classifica dell'Italia e dei gironi di qualificazione europei
Mentre nel girone dell'Italia c'è sempre in testa la Norvegia (+6 sugli azzurri con una partita in più, ma anche un nettissimo +26 a +7 nella differenza reti) si stanno definendo gli altri gruppi: Germania sempre appaiata allo Slovacchia. La Francia pareggia con l'Islanda e si complica la vita (ma resta prima). Svezia ultima nel suo girone, mentre il Belgio si prende la vetta del gruppo J
Le classifiche dei gironi delle qualificazioni Mondiali
Italia verso i playoff Mondiali? Come funzionano e le possibili avversarie
Italia verso i playoff Mondiali: le possibili avversarie
Mondiali 2026, le squadre qualificate e i gironi
Ha meno di un milione di abitanti, si è appena qualificato al Mondiale di calcio
Capo Verde qualificata ai Mondiali 2026, curiosità sulla nazionale africana
La festa è scattata dopo il 3-0 contro eSwatini, nelle qualificazioni africane al prossimo Mondiale. Capo Verde ha vinto aritmeticamente il suo girone, precedendo in classifica il ben più quotato Camerun, e per la prima volta nella sua storia ha staccato il biglietto per il Mondiale. Si tratta del Paese più piccolo mai qualificatosi. Ma su questi due punti – la “prima volta” e “il Paese più piccolo” – andrebbero fatte delle precisazioni. E se al Mondiale ci saranno il difensore reclutato tramite LinkedIn e il capocannoniere-eroe Livramento (lo ricordate al Verona?) non vedremo invece Totti e Platini, che con Capo Verde hanno giocato nel 2017...
I convocati su LinkedIn, Totti, Platini e Livra-gol: i segreti di Capo Verde
Italia, tutti i dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali dal 1958 a oggi
Manca solo l'aritmetica per l'accesso ai playoff dell'Italia che, in caso di vittoria contro Israele, si assicurerà un posto per gli spareggi di marzo (eventuale semifinale e finale) che valgono i Mondiali. Ricordiamo purtroppo gli ultimi incroci contro Svezia e Macedonia del Nord, ma la storia della Nazionale ha registrato altri dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali. Sono 'solo' tre gli spareggi tra i precedenti azzurri, che ammettono anche altre gare decisive affrontate nei gironi. Ma come era andata? Ecco il bilancio dal 1958 a oggi aspettando nuovi capitoli…
Conosci tutti i dentro o fuori dell'Italia verso i Mondiali?
Giacomo Raspadori partirà titolare anche questa sera: per l'attaccante, passato in estate all'Atlético Madrid, 43 presenze e 11 reti in Azzurro.
La formazione dell'Italia in grafica
Israele, le scelte di formazione
Shimon prova a dare fastidio agli Azzurri con Gloukh dal 1'. Giocano i soliti Solomon e Khalaili. In campo Baribo dal 1'
Italia, le scelte di formazione
Gattuso conferma le ipotesi della vigilia e schiera la Nazionale con un 3-5-2. Coppia d'attacco Retegui-Raspadori. Gioca Locatelli preferito a Cristante a centrocampo con Barella e Tonali. Mancini sostituisce Bastoni, Cambiaso a destra
Statistiche e curiosità
L’Italia, reduce da tre gare consecutive con almeno tre gol segnati (non accadeva dal giugno 2021), sembra aver ritrovato brillantezza offensiva
Israele reduce da due sconfitte con Norvegia e Italia
Dall’altra parte, Israele arriva a Udine con le spalle al muro. Le pesanti sconfitte contro Norvegia e Italia (entrambe per 5-0) hanno compromesso il sogno mondiale della squadra di Ran Ben Shimon, che non partecipa alla rassegna iridata dal 1970.
Poche possibilità di qualificazione per Israele
Un risultato positivo in Friuli è l’unica chance che ha Israele per restare aggrappato alla corsa, anche se le tre vittorie nelle ultime quattro trasferte di qualificazione sono arrivate contro avversarie di livello inferiore.
I precedenti contro Israele
Otto incroci ufficiali e bilancio nettamente favorevole all’Italia: sei vittorie, un pareggio, uno 0-0 che risale ai Mondiali del 1970 e nessuna sconfitta. Dal doppio spareggio del 1961 (4-2 a Tel Aviv, 6-0 a Torino) fino ai successi nelle qualificazioni del 2016-17 e alla Nations League 2024 l’Italia ha sempre ottenuto risultati importanti.
Il ritorno degli Azzurri a Udine un anno dopo
A un anno esatto di distanza Udine tornerà ad ospitare Italia-Israele. Il 14 ottobre 2024, allo Stadio ‘Friuli’, la Nazionale superò 4-1 Israele (doppietta di Di Lorenzo e gol di Retegui e Frattesi) nella quarta giornata del Gruppo 2 di Lega A della UEFA Nations League. Sono 10 gli incontri disputati dalla Nazionale nel capoluogo friulano, dove è imbattuta avendo collezionato 8 vittorie e 2 pareggi (21 gol fatti e 3 subiti)
Come funzionano i playoff
Il 21 novembre si terrà il sorteggio dei playoff con 16 squadre: le 12 seconde (in ordine di Ranking Fifa) e le 4 migliori vincitrici dei gruppi di Nations League non già qualificate. Le 16 squadre saranno divise in 4 minitornei, ciascuno con una squadra per fascia. Prima contro quarta fascia e seconda contro terza (26 marzo); finale tra le vincenti il 31 marzo
Il record di Gattuso come nuovo Ct
Il 5-0 dell’Italia sull’Estonia a settembre è un record: mai, infatti, un Commissario tecnico aveva esordito con un successo così largo.
Gattuso sesto Ct a vincere all'esordio negli ultimi 50 anni
Gattuso è stato il sesto Ct a vincere all’esordio negli ultimi 50 anni; prima di lui: Vicini, Maldini, Zoff, Conte e Mancini. Per la prima volta nella sua storia l’Italia ha realizzato cinque reti in due partite consecutive nei match di settembre.
I numeri di Kean in Nazionale
Prima della sostituzione contro l'Estonia, Moise Kean è andato a segno per tre partite di fila (Germania, Estonia e Israele), l’ultimo a riuscirci prima di lui era stato Davide Frattesi (nel 2023 contro Olanda, Ucraina e Malta).
Le formazioni ufficiali
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. CT Gattuso
ISRAELE (4-2-3-1): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Biton; Khalaili, Baribo, Solomon; Gloukh. CT Ben Shimon