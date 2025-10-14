L’elenco dei “campioni” capoverdiani prosegue con… Platini e Totti. È il 2017 quando i due scesero in campo con la nazionale di Capo Verde nella vittoria contro il Sudafrica in una gara di qualificazioni Mondiali, entrando nella ripresa. Si tratta ovviamente di due omonimi – tra i più fantastici mai regalati dalla storia del calcio – che in realtà rispondevano rispettivamente ai nomi di Luis Carlos Almada Soares e Wuilito Paulo Tavares Fernandes. Detti “Platini” e “Totti” per via dei soprannomi che si erano guadagnati da piccoli, giocando nei campetti di Capo Verde. Wuilito (Totti) collezionò due presenze con la nazionale e si è ritirato dal calcio nel 2018, mentre Soares (Platini), che invece ha giocato per 25 volte tra il 2012 e il 2019, si vide anche in Europa con la maglia del CSKA Sofia. Entrambi si sono ormai ritirati. Peccato: avremmo potuto (ri)vederli in campo a un Mondiale.