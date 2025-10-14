Il Ct è sereno dopo il successo di Israele che vale aritmeticamente la qualificazione ai playoff verso il Mondiale: "Siamo stati bravi perché loro ti portano in giro con la palla, gli attaccanti si muovono bene e se i gol arrivano è grandioso". Sulle cose da migliorare: "Dobbiamo annusare di più il pericolo". Sugli avversari ai playoff: "Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE

È soddisfatto Gennaro Gattuso al termine del match che l'Italia ha vinto con Israele 3-0 e che ha garantito l'aritmetico accesso ai playoff per la qualificazione ai Mondiali alla Nazionale. Ancora una volta grande capacità offensiva con la doppietta di Retegui: "Le due punte là davanti funzionano perché si danno da fare, non solo per quanto riguarda i gol. Sono bravi e il lavoro che stanno facendo senza palla è molto importante - dice - Supportare due attaccanti non è mai facile. Il fatto che arrivino anche i gol è grandioso, sono contento della gara di oggi, perché abbiamo fatto ciò che volevo, loro ti portano in giro con la palla". Un'Italia che qualche rischio lo ha corso: "Siamo stati bravi - continua Gattuso - è stato bravo anche Donnarumma, ci sta che l'avversario crei qualcosa. Ho visto quello che volevo vedere, abbiamo usato due moduli in due partite, abbiamo giocato di reparto in difesa, siamo andati sui riferimenti sulla pressione ultra-offensiva, speriamo di continuare così e migliorare, perché ci sono tante cose da migliorare".



"Annusare di più il pericolo e continuare a migliorare" Dove può migliorare questa Italia: "Dobbiamo annusare il pericolo perché un mese fa è stata una gara diversa, abbiamo fatto tanti errori, abbiamo riaperto la partita, è questo che dobbiamo migliorare perché a livello qualitativo ci siamo, specie quando i due attaccanti si muovono bene, dobbiamo sfruttare meglio gli inserimenti dei centrocampisti, questo dobbiamo migliorare". In prospettiva: "Dobbiamo continuare a stare bene insieme. Allenarci come stiamo facendo, creare un bel gruppo per essere compatti e uniti - spiega ancora - E dare la possibilità a qualche giocatore che merita di giocare minuti in più sia con la Moldova che con la Norvegia". Dal centrocampo a due a quello a tre: "Locatelli ha fatto una grandissima partita, è stato lineare, ha corso tanto, mi è piaciuto. Si gira non ci sono tantissimi giocatori ma ce li abbiamo e bisogna premiare chi fa cose importanti. Noi sappiamo che la gente ci segue e ci vuole bene, bisogna ringraziarla con amor proprio e attaccamento alla maglia".