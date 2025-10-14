Non solo Italia: le gare in programma su Sky SportQUAL. MONDIALI
Su Sky e in streaming su NOW l'ultimo giorno di qualificazioni UEFA al Mondiale 2026 prima del ritorno della stagione dei club e della prossima sosta di novembre. Oltre a Italia-Israele (in differita a mezzanotte), il programma di martedì 14 ottobre prevede Portogallo-Ungheria su Sky Sport Arena e le partite di Spagna, Belgio e Inghilterra con Diretta Gol. E c'è anche la Norvegia, impegnata in amichevole contro la Nuova Zelanda alle 18
Oggi, martedì 14 ottobre, si conclude l'attuale tornata delle qualificazioni UEFA al Mondiale 2026. L'Italia di Gattuso vuole blindare il posto playoff in casa contro Israele, in campo anche tante altre big con l'obiettivo di avvicinarsi al pass per la rassegna che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. E per chi vuole osservare la Norvegia di Haaland, avversaria degli azzurri nella sosta di novembre, in diretta l'amichevole contro la Nuova Zelanda. Il programma di Sky si apre alle 18 con la diretta di Estonia-Moldavia (Sky Sport Calcio), match dello stesso girone degli azzurri. Alle 20.45 Portogallo-Ungheria (Sky Sport Arena) e, con Diretta Gol, anche Spagna-Bulgaria, Turchia-Georgia, Repubblica d’Irlanda-Armenia, Lettonia-Inghilterra e Andorra-Serbia su Sky Sport Calcio. A mezzanotte la differita della sfida tra Italia e Israele su Sky Sport Calcio.
Le partite di martedì 14 ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW
- Estonia-Moldavia (Gruppo I), ore 18 - Sky Sport Calcio (canale 202)
- Portogallo-Ungheria (Gruppo F), ore 20.45 - Sky Sport Arena (canale 204)
- Spagna-Bulgaria (Gruppo E), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202)
- Turchia-Georgia (Gruppo E), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202)
- Irlanda-Armenia (Gruppo F), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202
- Lettonia-Inghilterra (Gruppo K), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202)
- Andorra-Serbia (Gruppo K), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202)
- Italia-Israele (Gruppo I), ore 00.00 - Differita su Sky Sport Calcio (canale 202)
- Prepartita Uefa European Qualifiers dalle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio (canale 202)
Qualificazioni CAF
- Seychellese-Gambia, ore 15
- Algeria-Uganda, ore 18
- Guinea-Botswana, ore 18
- Somalia-Mozambico, ore 18
- Nigeria-Benin, ore 18
- Sudafrica-Ruanda, ore 18
- Marocco-Congo, ore 21
- Rep.Dem.Congo-Sudan, ore 21
- Senegal-Mauritania, ore 21
- Gabon-Burundi, ore 21
- Costa d'Avorio-Kenya, ore 21
Qualificazioni CONCACAF
- Honduras-Haiti, ore 02.00
- Costarica-Nicaragua, ore 04.00
Qualificazioni AFC
- Qatar-Emirati Arabi Uniti, ore 19.15
- Arabia Saudita-Iraq, ore 21.30
Su Sky Sport anche la Norvegia
La programmazione di martedì 14 ottobre di Sky Sport non si esaurisce con le sole qualificazioni. In diretta anche l'amichevole tra la Norvegia e la Nuova Zelanda. Haaland e compagni affronteranno l'Italia nell'ultima partita del girone I il prossimo 16 novembre a San Siro.
- Norvegia-Nuova Zelanda, ore 18 - Sky Sport Calcio (canale 202)