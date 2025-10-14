Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Non solo Italia: le gare in programma su Sky Sport

QUAL. MONDIALI

Su Sky e in streaming su NOW l'ultimo giorno di qualificazioni UEFA al Mondiale 2026 prima del ritorno della stagione dei club e della prossima sosta di novembre. Oltre a Italia-Israele (in differita a mezzanotte), il programma di martedì 14 ottobre prevede Portogallo-Ungheria su Sky Sport Arena e le partite di Spagna, Belgio e Inghilterra con Diretta Gol. E c'è anche la Norvegia, impegnata in amichevole contro la Nuova Zelanda alle 18

I RISULTATI DI TUTTE LE PARTITE DI QUALIFICAZIONE

Oggi, martedì 14 ottobre, si conclude l'attuale tornata delle qualificazioni UEFA al Mondiale 2026. L'Italia di Gattuso vuole blindare il posto playoff in casa contro Israele, in campo anche tante altre big con l'obiettivo di avvicinarsi al pass per la rassegna che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. E per chi vuole osservare la Norvegia di Haaland, avversaria degli azzurri nella sosta di novembre, in diretta l'amichevole contro la Nuova Zelanda. Il programma di Sky si apre alle 18 con la diretta di Estonia-Moldavia (Sky Sport Calcio), match dello stesso girone degli azzurri. Alle 20.45 Portogallo-Ungheria (Sky Sport Arena) e, con Diretta Gol, anche Spagna-Bulgaria, Turchia-Georgia, Repubblica d’Irlanda-Armenia, Lettonia-Inghilterra e Andorra-Serbia su Sky Sport Calcio. A mezzanotte la differita della sfida tra Italia e Israele su Sky Sport Calcio.

qualificazione

Le partite di martedì 14 ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW

  • Estonia-Moldavia (Gruppo I), ore 18 - Sky Sport Calcio (canale 202)
  • Portogallo-Ungheria (Gruppo F), ore 20.45 - Sky Sport Arena (canale 204)
  • Spagna-Bulgaria (Gruppo E), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202)
  • Turchia-Georgia (Gruppo E), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202)
  • Irlanda-Armenia (Gruppo F), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202
  • Lettonia-Inghilterra (Gruppo K), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202)
  • Andorra-Serbia (Gruppo K), ore 20.45 - Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202)
  • Italia-Israele (Gruppo I), ore 00.00 - Differita su Sky Sport Calcio (canale 202)
  • Prepartita Uefa European Qualifiers dalle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio (canale 202) 

Leggi anche

Le classifiche dei gironi delle qualificazioni

Le altre partite di qualificazione (non UEFA)

Qualificazioni CAF

  • Seychellese-Gambia, ore 15
  • Algeria-Uganda, ore 18
  • Guinea-Botswana, ore 18
  • Somalia-Mozambico, ore 18
  • Nigeria-Benin, ore 18
  • Sudafrica-Ruanda, ore 18
  • Marocco-Congo, ore 21
  • Rep.Dem.Congo-Sudan, ore 21
  • Senegal-Mauritania, ore 21
  • Gabon-Burundi, ore 21
  • Costa d'Avorio-Kenya, ore 21


Qualificazioni CONCACAF

  • Honduras-Haiti, ore 02.00
  • Costarica-Nicaragua, ore 04.00

 

Qualificazioni AFC

  • Qatar-Emirati Arabi Uniti, ore 19.15
  • Arabia Saudita-Iraq, ore 21.30
Norvegia

Su Sky Sport anche la Norvegia 

La programmazione di martedì 14 ottobre di Sky Sport non si esaurisce con le sole qualificazioni. In diretta anche l'amichevole tra la Norvegia e la Nuova Zelanda. Haaland e compagni affronteranno l'Italia nell'ultima partita del girone I il prossimo 16 novembre a San Siro. 

  • Norvegia-Nuova Zelanda, ore 18 - Sky Sport Calcio (canale 202)

Mondiali: Altre Notizie

Non solo Italia: le gare in programma su Sky Sport

QUAL. MONDIALI

Su Sky e in streaming su NOW l'ultimo giorno di qualificazioni UEFA al...

Gattuso: "In Nazionale vivo il mio sogno"

NAZIONALE

Vigilia della sfida di martedì alle 20.45 a Udine, match introdotto dal CT Gattuso anche con uno...

Mancini: "Pensiamo al percorso con Gattuso"

NAZIONALE

Possibile sostituto dello squalificato Bastoni, il difensore azzurro ha parlato a Sky alla...

Kean, primi esami negativi. Lunedì la risonanza

nazionale

Uscito dopo 15 minuti a Tallinn a causa di un infortunio alla caviglia destra, l'attaccante...

Spalletti: "Italia va ai Mondiali. Pio come Vieri"

festival sport

Ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex Ct della Nazionale è tornato a parlare della sua...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE