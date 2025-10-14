Su Sky e in streaming su NOW l'ultimo giorno di qualificazioni UEFA al Mondiale 2026 prima del ritorno della stagione dei club e della prossima sosta di novembre. Oltre a Italia-Israele (in differita a mezzanotte), il programma di martedì 14 ottobre prevede Portogallo-Ungheria su Sky Sport Arena e le partite di Spagna, Belgio e Inghilterra con Diretta Gol. E c'è anche la Norvegia, impegnata in amichevole contro la Nuova Zelanda alle 18

