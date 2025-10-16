Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La finale del Mondiale Under 20 sarà arbitrata da Maurizio Mariani

Mondiali

Argentina-Marocco, la finale del Mondiale Under 20 in Chile, sarà arbitrata da un italiano: Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Saranno italiani anche i due assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.  

GLI ARBITRI DELLA 7^ GIORNATA DI SERIE A 

Il 20 ottobre alle 01:00 ore italiane andrà in scena la finale del Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco. Ad arbitrarla sarà Maurizio Mariani. L'arbitro della sezione di Aprilia aveva arbitrato anche la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna della scorsa stagione. Gli assistenti di Mariani saranno Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.  

 

Mondiali: Altre Notizie

Finale Mondiale Under 20: l'arbitro è Mariani

Mondiali

Argentina-Marocco, la finale del Mondiale Under 20 in Chile, sarà arbitrata da un italiano:...

Bilancio scontri di Udine: 2 arresti e 11 feriti

ISRAELE-ITALIA

Il giorno dopo il corteo Pro Gaza e degli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine,...

Doppio Lautaro, l'Argentina batte Portorico 6-0

amichevole

Nell'amichevole giocata in Florida Messi illumina e l'Argentina domina: finisce 6-0, con il...

Gattuso: "Avversario? Serve un ingegnere nucleare"

qual. mondiali

Il Ct è sereno dopo il successo di Israele che vale aritmeticamente la qualificazione ai playoff...

Scontri al corteo pro Gaza: feriti 2 giornalistti

Mondiali

È di 15-20 fermi, due feriti (una giornalista e un operatore) e una decina di feriti tra le...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE