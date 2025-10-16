Finale Mondiale Under 20: l'arbitro è Mariani

Argentina-Marocco, la finale del Mondiale Under 20 in Chile, sarà arbitrata da un italiano: Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Saranno italiani anche i due assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.

Il 20 ottobre alle 01:00 ore italiane andrà in scena la finale del Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco. Ad arbitrarla sarà Maurizio Mariani. L'arbitro della sezione di Aprilia aveva arbitrato anche la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna della scorsa stagione. Gli assistenti di Mariani saranno Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.