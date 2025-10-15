Massa arbitra Roma-Inter, Ayroldi per Como-Juve

Sarà Davide Massa a dirigere sabato 18 ottobre Roma-Inter, big-match della 7^giornata di serie A, da seguire alle 20.45, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Marcenaro invece la sfida fra Torino e Napoli sempre sabato ma alle 18. Ayroldi dirigerà Como-Juventus, domenica alle 12.30. Atalanta Lazio, altro match Sky domenica alle 18, affidata a Collu. Marinelli designato per Milan-Fiorentina. Ecco tutte le designazioni
LECCE–SASSUOLO Sabato 18 ottobre ore 15
CREZZINI
COSTANZO – PASSERI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
PISA–VERONA Sabato 18 ottobre ore 15
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
TORINO–NAPOLI Sabato 18 ottobre ore 18
MARCENARO
SCATRAGLI – CECCON
IV: TREMOLADA
VAR: DOVERI
AVAR: MAGGIONI
ROMA–INTER Sabato 18 ottobre ore 20.45
MASSA
MELI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
COMO–JUVENTUS Domenica 19 ottobre ore. 12.30
AYROLDI
DI GIOIA – CAVALLINA
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: LA PENNA
CAGLIARI–BOLOGNA Domenica 19 ottobre ore 15
MARCHETTI
DI MONTE – BELSANTI
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
GENOA–PARMA Domenica 19 ottobre ore 15
SOZZA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: PAIRETTO
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
ATALANTA–LAZIO Domenica 19 ottobre ore 18
COLLU
ROSSI L. – POLITI
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN–FIORENTINA Domenica 19 ottobre ore 20.45
MARINELLI
MONDIN – BAHRI
IV: ARENA
VAR: ABISSO
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE–UDINESE Lunedì 20 ottobre ore. 20.45
FABBRI
BARONE – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARINI