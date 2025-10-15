Massa arbitra Roma-Inter, Ayroldi per Como-Juve

Esplora tutte le offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni per la 7^ giornata: Massa arbitra Roma-Inter

Serie A

Sarà Davide Massa a dirigere sabato 18 ottobre Roma-Inter, big-match della 7^giornata di serie A, da seguire alle 20.45, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Marcenaro invece la sfida fra Torino e Napoli sempre sabato ma alle 18. Ayroldi dirigerà Como-Juventus, domenica alle 12.30. Atalanta Lazio, altro match Sky domenica alle 18, affidata a Collu. Marinelli designato per Milan-Fiorentina. Ecco tutte le designazioni

GLI INDISPONIBILI DELLA 7^GIORNATA IN SERIE A

LECCE–SASSUOLO    Sabato 18 ottobre ore 15

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       GHERSINI

 

PISA–VERONA    Sabato 18 ottobre ore 15

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PATERNA

 

TORINO–NAPOLI    Sabato 18 ottobre ore 18

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV:       TREMOLADA

VAR:      DOVERI

AVAR:        MAGGIONI

 

ROMA–INTER    Sabato 18 ottobre ore 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

 

COMO–JUVENTUS    Domenica 19 ottobre ore. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA  

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:     LA PENNA

 

CAGLIARI–BOLOGNA    Domenica 19 ottobre ore 15

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV:     TURRINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      DOVERI

 

GENOA–PARMA    Domenica 19 ottobre ore 15

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:       PAIRETTO

VAR:     MARINI

AVAR:     PRONTERA

 

ATALANTA–LAZIO   Domenica 19 ottobre ore 18

COLLU

ROSSI L. – POLITI

IV:     COLOMBO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MERAVIGLIA

 

MILAN–FIORENTINA    Domenica 19 ottobre ore 20.45

MARINELLI

MONDIN – BAHRI

IV:       ARENA

VAR:      ABISSO

AVAR:      DI PAOLO

 

CREMONESE–UDINESE    Lunedì 20 ottobre ore. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV:     ZANOTTI

VAR:     LA PENNA

AVAR:      MARINI

