Dieci anni dopo gli attacchi terroristici che il 13 novembre 2015 sconvolsero Parigi, e nei quali persero la vita 132 persone, il Parc de Princes ha reso omaggio alle vittime di quella terribile serata in occasione di Francia-Ucraina. Grande atmosfera durante la Marsigliese, poi l'emozione nel minuto di raccoglimento con il motto della città "Fluctuat nec mergitur" (è sbattuta dalle onde ma non affonda) e la scritta "Parigi ricorda", per finire con la coreografia dedicata "Alle nostre 132 stelle del 13 novembre"