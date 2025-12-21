 Napoli Bologna, probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana | Sky Sport
Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana

A Riad Napoli e Bologna si affrontano nella finale della Supercoppa italiana. Conte verso la conferma della formazione che ha eliminato il Milan. Per Italiano dubbio in avanti: Dallinga in vantaggio su Castro. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per il match in programma lunedì 22 dicembre alle 20 ora italiana

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

A Riad Napoli e Bologna si affrontano nella finale della Supercoppa italiana. Conte verso la...

