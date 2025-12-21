Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana
A Riad Napoli e Bologna si affrontano nella finale della Supercoppa italiana. Conte verso la conferma della formazione che ha eliminato il Milan. Per Italiano dubbio in avanti: Dallinga in vantaggio su Castro. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per il match in programma lunedì 22 dicembre alle 20 ora italiana
- Portiere: MILINKOVIC SAVIC
- Difensore di destra: DI LORENZO
- Difensore centrale: RRAHMANI
- Difensore di sinistra: JUAN JESUS
- Esterno destro: POLITANO
- Centrocampista centrale: LOBOTKA
- Centrocampista centrale: MCTOMINAY
- Esterno sinistro: SPINAZZOLA
- Attaccante di destra: NERES
- Attaccante centrale: HOJLUND
- Attaccante di sinistra: ELMAS
- Conte conferma la formazione che ha battuto in semifinale il Milan
- Di Lorenzo sulla linea dei difensori con Politano esterno destro
- Juan Jesus preferito a Buongiorno
- A centrocampo la coppia Lobotka-McTominay
- Davanti c'è sempre Elmas nel tridente con David Neres e Hojlund
- Portiere: RAVAGLIA
- Terzino destro: HOLM
- Difensore centrale: HEGGEM
- Difensore centrale: LUCUMI'
- Terzino sinistro: LYKOGIANNIS
- Centrocampista centrale: POBEGA
- Centrocampista centrale: FERGUSON
- Trequartista destro: ORSOLINI
- Trequartista centrale: ODGAARD
- Trequartista sinistro: CAMBIAGHI
- Attaccante: DALLINGA
- In difesa rispetto alla sfida contro l'Inter ci sarà Lykogiannis a sinistra, a completare il reparto formato da Holm, Heggem e Lucumì davanti a Ravaglia
- A centrocampo conferma al fianco di Pobega, Ferguson dovrebbe essere preferito a Moro
- Alle spalle della punta Orsolini, Odgaard e Cambiaghi (che prende il posto dell'infortunato Bernardeschi)
- In avanti Dallinga in vantaggio su Castro