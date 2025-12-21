È stata la domenica dei rossi da record per i portieri con Okoye e Leali. Quello a Leali in Genoa-Atalanta è il secondo rosso a un portiere dal 1995 arrivato al 3° minuto di gioco; Okoye, invece, entra nella top 10. Di seguito le espulsioni più veloci ai portieri dal 1995 a oggi
- espulsione al 3° minuto
- 21 dicembre 2025 vs Atalanta
- espulsione al 3° minuto
- 20 ottobre 1996 vs Cagliari
- espulsione al 4° minuto
- 1° ottobre 1995 vs Atalanta
- espulsione al 5° minuto
- 21 gennaio 1996 vs Cagliari
- espulsione al 5° minuto
- 20 ottobre 2013 vs Torino
- espulsione al 5° minuto
- 16 marzo 2014 vs Parma
- espulsione al 6° minuto
- 14 agosto 2022 vs Bologna
- espulsione al 7° minuto
- 4 marzo 2012 vs Lazio
- espulsione al 7° minuto
- 31 marzo 2018 vs Lazio
- espulsione al 7° minuto
- 18 aprile 2018 vs Lazio
- espulsione al 7° minuto
- 21 dicembre 2025 vs Fiorentina
- espulsione all'8° minuto
- 3 ottobre 1999 vs Parma
- espulsione all'8° minuto
- 11 settembre 2004 vs Livorno
- espulsione al 10° minuto
- 17 gennaio 2010 vs Milan
- espulsione all'11° minuto
- 9 gennaio 2010 vs Chievo
- espulsione al 12° minuto
- 20 febbraio 2011 vs Lecce
- espulsione al 12° minuto
- 2 settembre 2012 vs Juventus
- espulsione al 16° minuto
- 5 ottobre 2003 vs Empoli
- espulsione al 17° minuto
- 22 agosto 2021 vs Roma
- espulso al 18° minuto
- 26 aprile 2015 vs Sassuolo