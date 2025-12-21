 Serie A, portieri espulsi: i rossi più veloci dal 1995. La CLASSIFICA | Sky Sport
Serie A, le espulsioni dei portieri più veloci: la CLASSIFICA

È stata la domenica dei rossi da record per i portieri con Okoye e Leali. Quello a Leali in Genoa-Atalanta è il secondo rosso a un portiere dal 1995 arrivato al 3° minuto di gioco; Okoye, invece, entra nella top 10. Di seguito le espulsioni più veloci ai portieri dal 1995 a oggi

GENOA-ATALANTA LIVE - LA RICOSTRUZIONE DEL ROSSO A OKOYE

