Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 18 novembre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Occhi puntati su Norvegia-Estonia (alle 18 su Sky Sport Arena), match che interessa da vicino anche gli Azzurri. Alle 20.45 Francia-Ucraina (Sky Sport Arena) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Repubblica d’Irlanda-Portogallo, Andorra-Albania e Inghilterra-Serbia

