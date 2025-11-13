Offerte Black Friday
Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi

Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 18 novembre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Occhi puntati su Norvegia-Estonia (alle 18 su Sky Sport Arena), match che interessa da vicino anche gli Azzurri. Alle 20.45 Francia-Ucraina (Sky Sport Arena) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Repubblica d’Irlanda-Portogallo, Andorra-Albania e Inghilterra-Serbia

LE PAROLE A SKY DEL CT DELL'ITALIA GATTUSO

Sosta per le nazionali, ripartono le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Tocca anche all'Italia, in campo contro la Moldavia. Prima degli Azzurri, impegnati alle 20.45, fari puntati su Norvegia-Israele. La nazionale di Haaland attualmente guida il gruppo dell'Italia (che è seconda e domenica sfiderà proprio la Norvegia), motivo per cui il match interessa molto da vicino anche gli Azzurri. In campo poi anche Francia, Portogallo e Inghilterra, con numerosi campioni impegnati.. Ecco il calendario delle gare in programma oggi e come seguirle su Sky.

Le partite di giovedì 13 novembre

Qualificazioni UEFA

  • Norvegia-Estonia (ore 18) - Sky Sport Arena
  • Azerbaijan-Islanda e Armenia-Ungheria (ore 18) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
  • Francia-Ucraina (ore 20:45) - Sky Sport Arena
  • Repubblica d'Irlanda-Portogallo, Andorra-Albania, Inghilterra Serbia (ore 20:45) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
  • Prepartita Uefa European Qualifiers dalle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

 

Le qualificazioni nelle altre federazioni

  • CAF: Nigeria-Gabon, ore 17, e Camerun-Repubblica Democratica del Congo, ore 20
  • AFC: Emirati Arabi Uniti-Iraq, ore 17:00
  • CONCACAF: Suriname-El Salvador, ore 23:00

